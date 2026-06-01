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شاخصها در بازار سرمایه امروز هم با روند افزایشی همراه بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بالاترین رکورد ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ به ثبت رسید و به این ترتیب ارزش معاملات خرد از مرز ۲۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد. پیش از این، ارزش معاملات خرد در ۲۴ دی ۱۴۰۴، حدود ۲۱ همت بود.
در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۴۱۸ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۴ هزار و ۹۷۵ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با ۶۴ هزار واحد رشد، معادل ۱.۵ درصد، به سطح ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۱۷۸ واحد رسید. شاخص هموزن نیز با رشد۱.۶ درصدی در محدوده یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۵۳۷ واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱.۴ درصدی به سطح ۳۳ هزار و ۲۷۸ واحد رسید.
بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام و حق تقدم توسط سرمایه گذاران وارد شد و بیشترین خروج پول را از صندوقهای با درآمد ثابت شاهد بودیم.
در مجموع ۷۶ درصد بازار معادل حدود ۶۲۰ نماد در محدودهی مثبت و ۲۴ درصد بازار معادل ۱۹۰ نماد در محدودهی منفی معامله شدند.