هیچ کودک واجد شرایطی در بهزیستی نباید از تحصیل محروم بماند
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اجرای برنامهای ویژه برای بازگرداندن ۲۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت خیّران و در قالب پویش «بنای مهربانی» با هدف پوشش کامل حمایت از این کودکان در سال ۱۴۰۵ اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اجرای برنامهای ویژه برای شناسایی، حمایت و بازگرداندن ۲۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل به مدارس خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت خیران و در قالب پویش «بنای مهربانی» اجرا خواهد شد.
سید حسن موسوی چلک با تأکید بر نقش آموزش در رشد و توانمندسازی کودکان گفت: آموزش یکی از مهمترین محورهای توسعه کودکان در سراسر جهان است و شامل آموزش رسمی، مهارتهای فنی و حرفهای متناسب با سن، مهارتهای زندگی و ارتباطی میشود. در سالهای اخیر نیز آموزش فناوریهای نوین به عنوان چهارمین رکن این الگو مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در ایران نیز کودکانی وجود دارند که با وجود برخورداری از توانایی ذهنی لازم برای تحصیل، به دلایل مختلف از چرخه آموزش رسمی خارج شدهاند. برخی به دلیل نبود دسترسی مناسب به مدرسه، برخی به علت مشکلات اقتصادی و گروهی نیز به دلایل دیگر از ادامه تحصیل بازماندهاند.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اهمیت مدرسه در فرآیند رشد اجتماعی کودکان گفت: مدرسه علاوه بر نقش آموزشی، یکی از مؤثرترین و مورد اعتمادترین محیطهای اجتماعی برای کودکان به شمار میرود و نقش مهمی در جامعهپذیری و رشد مهارتهای اجتماعی آنان ایفا میکند.
به گفته موسوی چلک، سازمان بهزیستی برای تمامی ۲۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل که تاکنون شناسایی شدهاند، در سال ۱۴۰۵ برنامهای ویژه تدوین کرده است تا با پوشش کامل حمایتی، زمینه بازگشت آنان به مدرسه فراهم شود؛ مگر در مواردی که کودک به دلیل شرایط ذهنی امکان حضور در مدرسه را نداشته باشد.
وی افزود: برای تمام این کودکان پرونده حمایتی تشکیل میشود و وضعیت آنان به صورت مستمر پایش خواهد شد. همچنین با توجه به شرایط فردی، وضعیت خانوادگی و میزان حمایتهای موجود، برنامههای اختصاصی برای بازگشت هر کودک به چرخه آموزش طراحی و اجرا خواهد شد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به محدودیت منابع دولتی در این حوزه گفت: تأمین تمامی نیازهای این طرح صرفاً از محل بودجههای دولتی امکانپذیر نیست. به همین دلیل با همکاری همراه اول و مشارکت حوزه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی، پویش «بنای مهربانی» راهاندازی شده است.
وی از مردم، خیران، بنگاههای اقتصادی و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی دعوت کرد با پیوستن به این پویش، در حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل مشارکت کنند و زمینه بازگشت آنان به آموزش رسمی را فراهم سازند.
موسوی چلک با تأکید بر آثار ماندگار سرمایهگذاری در حوزه آموزش گفت: حمایت از آموزش کودکان یکی از مؤثرترین و پایدارترین اشکال مشارکت اجتماعی است. آموزش میتواند آینده یک کودک را متحول کرده و فرصتهای بیشتری برای حضور مؤثر او در جامعه فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به نتایج پژوهشهای حوزه سرمایه اجتماعی گفت: مطالعات انجامشده در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد مدرسه از بالاترین سطح سرمایه اجتماعی در میان محیطهای اجتماعی برخوردار است و معلمان نیز جزو مورد اعتمادترین گروههای اجتماعی محسوب میشوند.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی هشدار داد که دور ماندن کودکان از مدرسه میتواند زمینهساز آسیبهای اجتماعی مختلف از جمله کار کودک، اشتغال زودهنگام و قرار گرفتن در موقعیتهای پرخطر باشد.
وی در پایان تأکید کرد: سازمان بهزیستی با همکاری خیران، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی تلاش میکند موانع تحصیل کودکان را برطرف کند و امکان بازگشت همه کودکانی را که توانایی تحصیل دارند به چرخه آموزش فراهم سازد.