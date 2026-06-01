مشاور و مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید گفت: نظام‌مندی پاسخگویی به جامعه هدف در راستای سیاست‌های ابلاغی بنیاد مورد تاکید جدی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ بهزاد ابراهیم پور اعلام کرد: با عنایت به تاکید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین بر اساس سیاست‌های ابلاغی بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت وفاق و در جهت تکریم جامعه معزز ایثارگری، پاسخگویی به درخواست‌های ایثارگران به صورت نظام‌مند دنبال می‌شود.

مشاور و مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مدیران کل استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف به پاسخگویی به درخواست‌های ایثارگران معزز هستند. در صورتی که ایثارگران مراجعه کننده به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، پاسخ درخواست خود را در چارچوب قانون و مقررات دریافت نکردند، می‌توانند به حوزه بازرسی ادارات کل استانی مراجعه و موضوع را پیگیری کنند.

ابراهیم پور گفت: در صورت عدم پاسخ توسط استان، جامعه معزز ایثارگری می‌توانند با شماره تماس ۸۳۲۳۲۶۰۱ اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بنیاد شهید و امور ایثارگران تماس و درخواست خود را پیگیری کنند.