به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، این مانور با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، مقابله با دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق اجرا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در حاشیه این مانور با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایه‌های ملی و مدیریت مصرف انرژی، گفت: اجرای طرح مهتاب نقش مؤثری در کاهش تلفات شبکه، توزیع عادلانه انرژی و افزایش پایداری برق به‌ویژه در فصل گرم سال دارد.

وی افزود: در قالب این طرح، گروه‌های عملیاتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و نظارتی، نسبت به شناسایی مصارف غیرمجاز و موارد خارج از ضوابط اقدام می‌کنند تا از بروز خسارت به شبکه و تضییع حقوق سایر مشترکان جلوگیری شود.

رئیس اداره برق شهرستان چهارباغ نیز با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق اظهار کرد: در اجرای طرح مهتاب، علاوه بر برخورد با انشعابات غیرمجاز، مشترکان پرمصرف نیز در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، مشمول محدودیت‌ها و جرایم پیش‌بینی‌شده خواهند شد.