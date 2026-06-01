برگزاری مانور سراسری طرح «مهتاب» در شهرستان چهارباغ
همزمان با اجرای سراسری طرح «مهتاب» در کشور، مانور عملیاتی این طرح امروز در شهرستان چهارباغ استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
این مانور با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز، مقابله با دستکاری تجهیزات اندازهگیری و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق اجرا شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در حاشیه این مانور با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایههای ملی و مدیریت مصرف انرژی، گفت: اجرای طرح مهتاب نقش مؤثری در کاهش تلفات شبکه، توزیع عادلانه انرژی و افزایش پایداری برق بهویژه در فصل گرم سال دارد.
وی افزود: در قالب این طرح، گروههای عملیاتی با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و نظارتی، نسبت به شناسایی مصارف غیرمجاز و موارد خارج از ضوابط اقدام میکنند تا از بروز خسارت به شبکه و تضییع حقوق سایر مشترکان جلوگیری شود.
رئیس اداره برق شهرستان چهارباغ نیز با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق اظهار کرد: در اجرای طرح مهتاب، علاوه بر برخورد با انشعابات غیرمجاز، مشترکان پرمصرف نیز در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، مشمول محدودیتها و جرایم پیشبینیشده خواهند شد.
گفتنی است طرح «مهتاب» با عنوان «مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق» به صورت همزمان در سراسر کشور اجرا میشود و از مهمترین اهداف آن میتوان به کاهش تلفات غیرفنی، مقابله با استفاده غیرمجاز از برق و افزایش بهرهوری شبکه توزیع اشاره کرد.