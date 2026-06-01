نتایج این آزمایش، تفاوت‌های بنیادینی را در نحوه مدیریت هر مدل آشکار کرد. در حالی که جامعه تحت مدیریت «کلود» به ساختاری دموکراتیک و پایدار با نرخ جرم صفر رسید، جامعه‌ای که توسط «گروک» اداره می‌شد، تنها پس از چهار روز با ثبت ۱۸۳ مورد جرم و نابودی کامل جمعیت روبه‌رو شد.

همچنین مدل «جمنای» با ثبت ۶۸۳ مورد جرم، بیشترین میزان بی‌نظمی را به نمایش گذاشت و مدل «چت‌جی‌پی‌تی» با وجود نرخ پایین جرم، پس از هفت روز به دلیل «فراموش کردن حفظ بقا» متوقف شد.

این شبیه‌سازی در محیطی با بیش از ۴۰ مکان مختلف و شرایط آب‌وهوایی مشابه شهر نیویورک اجرا شد و عامل‌های هوش مصنوعی به اخبار روز و اینترنت نیز دسترسی داشتند.

نکته تکان‌دهنده این پژوهش آنجاست که عامل‌های هوش مصنوعی در بازه‌های زمانی طولانی، صرفاً از قوانین از پیش تعیین‌شده پیروی نمی‌کنند، بلکه محیط را کاوش کرده و حتی راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا می‌کنند.

این موضوع در حالی است که شرکت‌های فناوری به‌سرعت در حال حرکت به سمت «سامانه‌های خودمختار» هستند؛ سامانه‌هایی که می‌توانند بدون دخالت انسان فرآیندها را پیش ببرند.

پژوهشگران در پایان تأکید کردند که با گسترش این فناوری، ایجاد سازوکارهای ایمنی و نظارتی باید به اولویت اصلی توسعه هوش مصنوعی تبدیل شود.