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پژوهشی از شرکت «ایمرجنسایآی» با بررسی عملکرد مدلهای مختلف هوش مصنوعی در محیطهای شبیهسازی شده، هشدار داد که این فناوریها صرفاً از قوانین پیروی نمیکنند، بلکه میتوانند برای دور زدن مقررات مسیرهای جدیدی بیابند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از فورچوئن، یک پژوهش تازه از شرکت «ایمرجنس ایآی» تلاش کرده است تا به این پرسش پاسخ دهد که اگر اداره یک جامعه بهطور کامل به هوش مصنوعی سپرده شود، چه اتفاقی رخ میدهد.
در این راستا، پنج شبیهسازی ۱۵ روزه طراحی شد که هر یک توسط یک مدل متفاوت (شامل کلود، چتجیپیتی، گروک، جمنای و یک نسخه ترکیبی) اداره میشدند.