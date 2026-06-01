به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمدآقامیری، گفت:طرح مذکور پس از تصویب یک‌فوریت در صحن شورا، به کمیسیون‌های تخصصی (عمران و حمل‌ونقل، برنامه و بودجه) ارجاع و بررسی‌های لازم انجام شده است.

وی افزود:گزارش نهایی به رئیس شورا ارائه شده و انتظار می‌رود سه‌شنبه پیش‌رو در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

عضو شورای شهر تهران گفت: پس از تصویب نهایی در شورا و تأیید هیئت تطبیق فرمانداری، شهرداری تهران ملزم به اجرای فوری طرح خواهد بود.

وی افزود:طبق طرح اولیه، ۸۰ درصد شهروندان مشمول تخفیف‌های ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی خواهند شد.