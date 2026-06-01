پخش زنده
امروز: -
رقابتهای موتورسواری جایزه بزرگ برمبو هفتمین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان در شهر موگلوی ایتالیا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کلاسهای مختلف به این شرح اعلام شد:
* موتو تری: (۱۷ دور پیست)
۱- برایان اوریارته از اسپانیا - تیم ردبول آژو و موتور کی تیام ۳۳:۰۷:۸۰۱ دقیقه
۲- آلبارو کارپی از اسپانیا - تیم ردبول آژو و موتور کی تیام ۰:۴۱۸ ثانیه اختلاف
۳- حکیم دانیش از مالزی - تیم هلمتز و موتور کی تیام ۰:۴۵۶ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو تری قهرمانی جهان پس از هفتمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا ۱۴۵ امتیاز
۲- آلبارو کارپی از اسپانیا ۹۳،
۳- آدریان فرناندس از اسپانیا ۸۹
- تیمی:
۱- کی تیام اتریش ۱۷۰ امتیاز ۲- هوندا ژاپن ۱۱۳ امتیاز
* موتو تو: (۱۹ دور پیست)
۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا - تیم دایناوولت و موتور کالکس ۳۵:۱۲:۳۱۵ دقیقه
۲- سلستینو ویه تی از ایتالیا - تیم بتا تولز و موتور بوسکوسکورو ۵:۳۲۷ ثانیه اختلاف
۳- دانیل اولگادو ارز اسپانیا - تیم آسپار و موتور کالکس ۵:۴۶۲ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو تو قهرمانی جهان پس از هفتمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا ۱۲۹.۵ امتیاز
۲- ایزان گوئه وارا از اسپانیا ۹۵،
۳- سلستینو ویه تی از ایتالیا ۹۳
- تیمی:
۱- کالکس آلمان ۱۵۷.۵ امتیاز ۲- بوسکوسکورو ایتالیا ۱۱۶ امتیاز ۳- فوروارد سوئیس ۳۰ امتیاز
* موتو جی پی: (۲۳ دور پیست)
۱- مارکو بتزکی از ایتالیا - تیم آپریلیا و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۴۰:۵۷:۳۴۷ دقیقه
۲- خورخه مارتین از اسپانیا - تیم آپریلیا و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۳:۵۵۹ ثانیه اختلاف
۳- فرانچسکو بانیایا از ایتالیا - تیم لنوو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۵:۰۹۸ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو جی پی قهرمانی جهان پس از هفتمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱-مارکو بتزکی از ایتالیا ۱۷۳ امتیاز
۲- خورخه مارتین از اسپانیا ۱۵۶،
۳- فابیو دی جان آنتونیو از ایتالیا ۱۳۴
- تیمی:
۱- آپریلیا ایتالیا ۱۸۱ امتیاز ۲- دوکاتی ایتالیا ۱۸۷ امتیاز ۳- کی تیام اتریش ۱۲۴ امتیاز