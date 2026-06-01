موتورسواری جایزه بزرگ ایتالیا؛ برتری اوریارته، گونسالس و بتزکی

موتورسواری جایزه بزرگ ایتالیا؛ برتری اوریارته، گونسالس و بتزکی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کلاس‌های مختلف به این شرح اعلام شد:

* موتو تری: (۱۷ دور پیست)

۱- برایان اوریارته از اسپانیا - تیم ردبول آژو و موتور کی تی‌ام ۳۳:۰۷:۸۰۱ دقیقه

۲- آلبارو کارپی از اسپانیا - تیم ردبول آژو و موتور کی تی‌ام ۰:۴۱۸ ثانیه اختلاف

۳- حکیم دانیش از مالزی - تیم هلمتز و موتور کی تی‌ام ۰:۴۵۶ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو تری قهرمانی جهان پس از هفتمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا ۱۴۵ امتیاز

۲- آلبارو کارپی از اسپانیا ۹۳،

۳- آدریان فرناندس از اسپانیا ۸۹

- تیمی:

۱- کی تی‌ام اتریش ۱۷۰ امتیاز ۲- هوندا ژاپن ۱۱۳ امتیاز

* موتو تو: (۱۹ دور پیست)

۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا - تیم دایناوولت و موتور کالکس ۳۵:۱۲:۳۱۵ دقیقه

۲- سلستینو ویه تی از ایتالیا - تیم بتا تولز و موتور بوسکوسکورو ۵:۳۲۷ ثانیه اختلاف

۳- دانیل اولگادو ارز اسپانیا - تیم آسپار و موتور کالکس ۵:۴۶۲ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو تو قهرمانی جهان پس از هفتمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا ۱۲۹.۵ امتیاز

۲- ایزان گوئه وارا از اسپانیا ۹۵،

۳- سلستینو ویه تی از ایتالیا ۹۳

- تیمی:

۱- کالکس آلمان ۱۵۷.۵ امتیاز ۲- بوسکوسکورو ایتالیا ۱۱۶ امتیاز ۳- فوروارد سوئیس ۳۰ امتیاز

* موتو جی پی: (۲۳ دور پیست)

۱- مارکو بتزکی از ایتالیا - تیم آپریلیا و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۴۰:۵۷:۳۴۷ دقیقه

۲- خورخه مارتین از اسپانیا - تیم آپریلیا و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۳:۵۵۹ ثانیه اختلاف

۳- فرانچسکو بانیایا از ایتالیا - تیم لنوو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۵:۰۹۸ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو جی پی قهرمانی جهان پس از هفتمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱-مارکو بتزکی از ایتالیا ۱۷۳ امتیاز

۲- خورخه مارتین از اسپانیا ۱۵۶،

۳- فابیو دی جان آنتونیو از ایتالیا ۱۳۴

- تیمی:

۱- آپریلیا ایتالیا ۱۸۱ امتیاز ۲- دوکاتی ایتالیا ۱۸۷ امتیاز ۳- کی تی‌ام اتریش ۱۲۴ امتیاز