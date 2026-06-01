در راستای افزایش مشارکت‌های مردمی در حوزه مدیریت مصرف انرژی و در قالب فعالیت‌های محله محور، همکاری مساجد شهر تهران با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور کاهش مصارف مازاد برق و توزیع عادلانه انرژی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در راستای استفاده از ظرفیت‌های مساجد در جلب همکاری‌های شهروندی و کاهش مصارف مازاد انرژی، همکاری گسترده مساجد شهر تهران با مناطق ۲۲‌گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در راستای کاهش بار شبکه توزیع برق و توزیع عادلانه انرژی آغاز شد.

رامین پوریا معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه در این طرح، اقدامات موثر مدیریت مصرف به صورت همزمان در ساختمان‌های مساجد اجرایی شده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود از مساجد در راستای آگاه‌سازی عمومی و جلب همراهی و همکاری شهروندان در محلات مختلف شهر تهران نیز استفاده خواهد شد گفت: این طرح در ابتدا به صورت نمونه در یکی از مساجد تهران واقع در محدوده عملیاتی منطقه برق افسریه اجرایی شده و طی آن با اجرای اقداماتی همچون تعدیل روشنایی، تعویض لامپ‌ها با انواع فوق کم‌مصرف، تعویض موتور کولر‌های آبی با انواع جدید و کم‌مصرف و اصلاح دمای سامانه‌ها سرمایشی، میزان مصرف انرژی در مسجد مزبور بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است که این دستاورد نشان دهنده اثربخشی اقداماتی است که مشترکان می‌توانند به منظور کاهش مصارف مازاد انرژی همزمان با حفظ آسایش و امکانات و بدون ایجاد اختلال در فعالیت‌ها روزمره خود انجام دهند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از برگزاری نشست هماهنگی با متولیان ۲۲ مسجد مهم شهر تهران خبر داد و گفت: طی این نشست در خصوص ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ظرفیت‌های موجود در مساجد به منظور آگاه‌سازی عمومی و جلب همراهی مشترکان برق و نحوه همکاری‌های متقابل در اجرای طرح مدیریت مصرف محله محور، گفت‌و‌گو و تصمیم‌گیری شد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح مدیریت مصرف محله محور با همکاری مساجد تلاش خواهد شد تا با اقدامات فرهنگی و همچنین ارائه راهنمایی‌های تخصصی، مشترکان برق در محلات شهر تهران به‌ویژه کسبه و اصناف با راهکار‌های موثر در کاهش مصارف مازاد برق آشنا شده و با همراهی در این مسیر به حفظ پایداری شبکه توزیع برق کشور و توزیع مناسب انرژی یاری رسانند.