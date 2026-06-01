پژوهشگر حوزه اعتیاد با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره مخاطرات محصولات نوین دخانی هشدار داد: تبلیغات گمراه‌کننده درباره بی‌خطر بودن ویپ‌ها و سیگار‌های الکترونیکی، سلامت نوجوانان و جوانان را به‌طور جدی به مخاطره انداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امید مساح، پژوهشگر حوزه اعتیاد مرکز تحقیقات سوءمصرف مواد مخدر دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات گفت: این روز، فرصتی حیاتی برای بازنگری در سبک زندگی و ارتقای آگاهی عمومی پیرامون پیامد‌های مرگبار مصرف دخانیات است.

وی افزود: سالانه میلیون‌ها انسان در سراسر جهان به دلیل بیماری‌های قلبی‌ـ‌عروقی، سکته مغزی و انواع سرطان‌های ناشی از دخانیات جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که این مرگ‌ومیر‌ها کاملاً قابل پیشگیری هستند.

ترک دخانیات؛ سرمایه‌گذاری برای سلامت آینده

دکتر مساح با اشاره به تأثیرات مخرب دود دست‌دوم بر اطرافیان، به‌ویژه کودکان و زنان باردار، اظهار کرد: شواهد علمی به‌روشنی نشان می‌دهد که ترک دخانیات در هر سنی، سرمایه‌گذاری برای سلامت آینده است.

وی ادامه داد: بهبودی عملکرد قلب و ریه تنها چند هفته پس از ترک آغاز می‌شود؛ از این‌رو، بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی و حمایت‌های درمانی، کلید موفقیت در این مسیر است.

هشدار نسبت به گسترش مصرف سیگار‌های الکترونیکی، ویپ و پاد

این پژوهشگر حوزه اعتیاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از دغدغه‌های مهم سلامت عمومی گفت: در سال‌های اخیر، گسترش نگران‌کننده مصرف سیگار‌های الکترونیکی، ویپ و پاد در میان نوجوانان و جوانان به یک بحران تبدیل شده است.

دکتر مساح افزود: برخلاف تبلیغات گمراه‌کننده‌ای که این محصولات را بی‌خطر جلوه می‌دهند، بسیاری از آنها حاوی سطوح بالایی از نیکوتین هستند که نه‌تنها به‌سرعت وابستگی ایجاد می‌کند، بلکه موجب آسیب‌های جدی به رشد و تکامل مغز در دوران حساس نوجوانی می‌شود.

ضرورت آموزش خانواده‌ها و مدارس برای پیشگیری از مصرف

وی تصریح کرد: بخار حاصل از این دستگاه‌ها حاوی ترکیبات شیمیایی ناشناخته‌ای است که سلامت دستگاه تنفسی و قلبی‌ـ‌عروقی را به‌شدت تهدید می‌کند.

پژوهشگر حوزه اعتیاد مرکز تحقیقات سوءمصرف مواد مخدر دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تأکید کرد: آموزش خانواده‌ها و مدارس برای پیشگیری از شروع مصرف این محصولات، یکی از راهبرد‌های اصلی ما در مرکز تحقیقات سوءمصرف مواد مخدر برای حفاظت از سلامت نسل آینده است.

کنترل دخانیات؛ مسئولیت مشترک اجتماعی

دکتر مساح در پایان با دعوت از آحاد جامعه و نهاد‌های اجتماعی برای هم‌افزایی در راستای کنترل دخانیات خاطرنشان کرد: ترویج سبک زندگی سالم و حمایت از سیاست‌های پیشگیرانه، مسئولیت مشترک همه ماست تا با تشویق افراد به ترک و آگاه‌سازی نسل جوان، جامعه‌ای پویاتر و سالم‌تر برای آیندگان به ارمغان آوریم.