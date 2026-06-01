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عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی براساس احکام قانونی در برنامههای پنجساله توسعه و بودجههای سنواتی، گفت: مدیریت مصرف انرژی باید به فرهنگی پایدار در کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شانا، حمیدرضا عزیزی فارسانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موضوع مدیریت مصرف انرژی بیان کرد: صرفهجویی در مصرف انرژی امروز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و این موضوع باید از طریق ابزارهای مختلف، بهویژه رسانهها، مورد توجه و تأکید قرار گیرد. همچنین، صرفهجویی و مدیریت مصرف انرژی باید به رفتاری پایدار در کشور تبدیل شود؛ زیرا هر میزان کاهش مصرف، به پایداری شبکه انرژی و کاهش فشار بر اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه باید با برنامهریزی، سیاستگذاری و اقدامهای اجرایی، زمینه مدیریت بهینه مصرف انرژی را فراهم کنیم، افزود: مجلس در قالب برنامههای پنجساله توسعه و قانون بودجههای سنواتی، احکام متعددی برای بهینهسازی مصرف و اصلاح ساختارهای انرژی پیشبینی کرده است. اگر احکام موجود با دقت و بدون تعلل اجرا شود، بخش قابلتوجهی از اهداف مدیریت مصرف انرژی محقق خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: انرژی سرمایهای ملی است و باید بهگونهای مصرف شود که کشور از وابستگی به واردات انرژی مصون بماند و به سطحی پایدار از خودکفایی دست یابد. هر فرد در زندگی شخصی خود میتواند با مدیریت مصرف حاملهای انرژی مانند بنزین، گاز و گازوئیل، در کاهش فشار بر شبکه و اقتصاد کشور مؤثر باشد.
عزیزی فارسانی گفت: جلوگیری از اسراف در حوزههای مختلف بهویژه در مصرف حاملهای انرژی نوعی ضرورت است و در آموزههای دینی همواره بر این موضوع تأکید شده است. امروز هر اقدامی برای کاهش مصرف غیرضرور، قدمی مثبت در مسیر منافع ملی و امنیت انرژی کشور محسوب میشود.