به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شانا، حمیدرضا عزیزی فارسانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موضوع مدیریت مصرف انرژی بیان کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی امروز به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و این موضوع باید از طریق ابزار‌های مختلف، به‌ویژه رسانه‌ها، مورد توجه و تأکید قرار گیرد. همچنین، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی باید به رفتاری پایدار در کشور تبدیل شود؛ زیرا هر میزان کاهش مصرف، به پایداری شبکه انرژی و کاهش فشار بر اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه باید با برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اقدام‌های اجرایی، زمینه مدیریت بهینه مصرف انرژی را فراهم کنیم، افزود: مجلس در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و قانون بودجه‌های سنواتی، احکام متعددی برای بهینه‌سازی مصرف و اصلاح ساختار‌های انرژی پیش‌بینی کرده است. اگر احکام موجود با دقت و بدون تعلل اجرا شود، بخش قابل‌توجهی از اهداف مدیریت مصرف انرژی محقق خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: انرژی سرمایه‌ای ملی است و باید به‌گونه‌ای مصرف شود که کشور از وابستگی به واردات انرژی مصون بماند و به سطحی پایدار از خودکفایی دست یابد. هر فرد در زندگی شخصی خود می‌تواند با مدیریت مصرف حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز و گازوئیل، در کاهش فشار بر شبکه و اقتصاد کشور مؤثر باشد.

عزیزی فارسانی گفت: جلوگیری از اسراف در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در مصرف حامل‌های انرژی نوعی ضرورت است و در آموزه‌های دینی همواره بر این موضوع تأکید شده است. امروز هر اقدامی برای کاهش مصرف غیرضرور، قدمی مثبت در مسیر منافع ملی و امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود.