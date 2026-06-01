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فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۴۶ معتاد متجاهر، سه توزیع کننده و کشف کشف ۳۷۰۰ گرم مواد مخدر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ موسی بهاری فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۴۶ معتاد متجاهر خبر داد و گفت: در راستای اقدامات امنیتمحور پلیس، تیمهای ویژه مبارزه با مواد مخدر شهرستان با حضور مستمر در سطح شهر، بهویژه در بوستانها و محلات آسیبپذیر، طی عملیاتهای پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۳ نفر توزیعکننده و کشف بیش از ۳۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر شدند.
وی افزود: همچنین به منظور پیشگیری از جرایم و مقابله با ترویج اعتیاد، ۴۶ نفر معتاد متجاهر در سطح شهر شناسایی و دستگیر شدند که با هماهنگیهای قضایی جهت درمان به مراکز بازپروری ماده ۱۶ اعزام گردیدند.
سرهنگ بهاری با اشاره به توقیف دو دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به توزیعکنندگان مواد مخدر خاطرنشان کرد: از متهمان مقادیری ادوات توزین و مصرف موادمخدر نیز کشف شده است.
فرمانده انتظامی بوکان در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: پلیس قاطعانه با اخلالگران امنیت جامعه، بهویژه سوداگران مرگ، برخورد خواهد کرد.