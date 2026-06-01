از شنبه تا چهارشنبه آینده، دستگاه‌های صدور مجوز، برای تسریع صدور مجوزها در دفتر معاون اقتصادی استاندار مستقر هستند.

بررسی و رفع مشکل صدور مجوز ها ،از شنبه در دفتر معاون استاندار

بررسی و رفع مشکل صدور مجوز ها ،از شنبه در دفتر معاون استاندار

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در دومین جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان گفت : از شنبه تا چهار شنبه آینده، دستگاه‌های صدور مجوز برای تسریع و تسهیل در صدور مجوزها در دفتر معاون اقتصادی استاندار حاضر هستند .

عبد العلی کیان مهر افزود : کسانی که برای دریافت مجوز و استعلام مشکل دارند می توانند به دفتر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مراجعه کنند.

