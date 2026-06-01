معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر اینکه بازآفرینی شهری فراتر از نوسازی ساختمان‌هاست، گفت: این رویکرد به عنوان یک اقدام مشترک و هماهنگ در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، راهی برای دستیابی به شهر‌های پایه‌ای و زیست‌پذیر و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، علی صفری، در مراسم کلنگ زنی پارک سه هکتاری «ایران جان» در کمالشهر، با اشاره به چالش‌های پیش روی شهر‌های استان البرز اظهار کرد: شهر‌های ما امروزه با چالش‌های بزرگ فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی مواجه هستند که کاهش کیفیت زندگی شهری را به دنبال داشته است. بازآفرینی شهری به عنوان یک پاسخ جامع و نظام‌مند به این چالش‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز تحول بنیادین در ساختار شهری باشد.

وی با بیان اینکه بازآفرینی شهری صرفاً به نوسازی کالبدی و ساختمانی محدود نمی‌شود، افزود: این رویکرد یک اقدام مشترک و هماهنگ در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی است که در جهت توسعه پایدار شهری طراحی شده است. هدف اصلی بازآفرینی، ایجاد تعادل میان حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر‌ها با نیاز‌های مدرن شهروندان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: بازآفرینی شهری ضمن حفظ هویت و اصالت بافت‌های ارزشمند شهری، کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا می‌دهد و مسیر را برای شکل‌گیری شهر‌های پایه‌ای و زیست‌پذیر هموار می‌کند. شهری زیست‌پذیر شهری است که در آن تمامی نیاز‌های مادی و معنوی ساکنان در یک چارچوب پایدار و متوازن تأمین شود.

صفری با اشاره به ضرورت نگاه فرابخشی به موضوع بازآفرینی خاطرنشان کرد: تحقق این مهم نیازمند همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی است. بازآفرینی مؤثر زمانی رخ می‌دهد که تمامی ذی‌نفعان شهری در یک مسیر هماهنگ و با برنامه‌ریزی یکپارچه حرکت کنند.

وی تأکید کرد: استان البرز با توجه به تراکم جمعیتی بالا و مهاجرپذیری گسترده، بیش از سایر استان‌ها نیازمند اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری است. برنامه‌ریزی برای احیای بافت‌های فرسوده، ارتقای زیرساخت‌های شهری و بهبود خدمات عمومی در اولویت کاری معاونت عمرانی استانداری قرار دارد و امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها، شاهد ارتقای چشمگیر کیفیت زندگی در شهر‌های استان باشیم.