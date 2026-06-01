به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با دستور شهردار ورامین و هماهنگی سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری، در آستانه فرارسیدن سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این حماسه تاریخی، استفاده از ناوگان اتوبوسرانی شهری برای شهروندان رایگان شد.

بر اساس این تصمیم، همشهریان محترم ورامینی می‌توانند در روز‌های ۱۲ و ۱۳ خردادماه بدون پرداخت کرایه از تمامی خطوط اتوبوسرانی شهرداری ورامین استفاده کنند.

این اقدام با هدف تکریم مقام شامخ شهدای دیار ۱۵ خرداد، تسهیل در تردد شهروندان و فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده مردم در برنامه‌ها و مراسم‌های بزرگداشت این ایام انجام شده است.