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برنامههای «به خانه برمیگردیم»، با موضوعات استحکام خانواده و حس خوب زندگی و «میز اقتصاد»، با موضوع مدیریت مصرف برق با هوشمند سازی، از تلویزیون پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت هفته خانواده و ولادت با سعادت امام هادی (ع)، مجله عصرگاهی «به خانه برمیگردیم» امروز به موضوعاتی، چون نسبت شهر و خانواده، حس خوب زندگی و ویژگیهای امام هادی (ع) میپردازد.
در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، دکتر «مریم اردبیلی»، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، به مناسبت هفته خانواده، درباره نسبت شهر و خانواده گفتوگو خواهد کرد.
در بخش دیگری از برنامه، پروفسور «مستوره سادات مدرسی»، روانشناس و مدرس، به موضوع «حس خوب زندگی» و بررسی چیستی زندگی میپردازد.
علاوه بر این، دکتر «وحید مفید»، متخصص تغذیه، به مناسبت روز جهانی شیر، درباره ضرورت وجود غذاهای مهم و مفید در سبد غذایی گفتوگو خواهد کرد.
همچنین، «سید هادی هاشمی شاهرودی»، به مناسبت میلاد امام هادی (ع)، خصلتها و ویژگیهای آن امام را تشریح میکند.
در بخش آشپزی نیز «وکیل رعایا»، آشپز، طرز تهیه «گرماس»، را آموزش خواهد داد، و در بخش پایانی برنامه، گروه سرود «آوای انتظار» به اجرای برنامه میپردازند.
برنامه «به خانه برمیگردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیهکنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش میشود.
برنامه امروز «میز اقتصاد»، به موضوع مدیریت مصرف برق با هوشمند سازی می پردازد.
موضوع تاب آوری اقتصادی صنعت برق و مدیریت مصرف از طریق هوشمند سازی، ارائه راهکارها و اقدامات در این زمینه از مهمترین محورهای این برنامه است.
«میز اقتصاد»، با حضور حامد احمدی مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمند سازی شبکه توزیع برق بصورت حضوری در استودیو و آقای غلام رضا دهقان ناصرآبادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بصورت تلفنی پخش می شود..
«میز اقتصاد»، با اجرای مصطفی بزرگنسب، ساعت ۱۵، از شبکه خبر پخش میشود.