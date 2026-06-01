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رقابت رالی اتومبیل رانی ژاپن - هفتمین مرحله از پنجاه و چهارمین فصل رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ - دیروز به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه میدهند. رده بندی کلی رالی ژاپن که به مسافت کلی ۳۰۲.۸۲ کیلومتر و در ۲۰ مرحله ویژه در جادههای آسفالته در منطقه آیچی در حومه شهر تویوتا برگزار شد، به این شرح است:
۱- الفین اوانز از انگلیس - اتومبیل تویوتا یاریس ۳:۱۷:۰۸:۰۰ ساعت
۲- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱۲:۰۸ ثانیه اختلاف
۳- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۵۱:۰۴ ثانیه اختلاف
۴- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۱:۰۳:۰۵ دقیقه اختلاف
۵- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۲:۳۴:۰۸ دقیقه اختلاف
۶- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۳:۱۳:۰۶ دقیقه اختلاف
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۲۱- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۴۹:۴۳:۰۶ دقیقه اختلاف
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* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس هفتمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- الفین اوانز از انگلیس ۱۵۱ امتیاز
۲- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۳۱،
۳- اولیور سولبرگ از سوئد ۱۰۲،
۴- سامی پایاری از فنلاند ۹۶،
۵- آدرین فورمو از فرانسه ۸۹
- تیمی:
۱- تویوتا گازو ژاپن ۳۷۰ امتیاز
۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۲۴۳،
۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۱۰۶