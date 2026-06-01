به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه می‌دهند. رده بندی کلی رالی ژاپن که به مسافت کلی ۳۰۲.۸۲ کیلومتر و در ۲۰ مرحله ویژه در جاده‌های آسفالته در منطقه آیچی در حومه شهر تویوتا برگزار شد، به این شرح است:

۱- الفین اوانز از انگلیس - اتومبیل تویوتا یاریس ۳:۱۷:۰۸:۰۰ ساعت

۲- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱۲:۰۸ ثانیه اختلاف

۳- سامی پایاری از فنلاند - تویوتا یاریس ۵۱:۰۴ ثانیه اختلاف

۴- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن - تویوتا یاریس ۱:۰۳:۰۵ دقیقه اختلاف

۵- آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۲:۳۴:۰۸ دقیقه اختلاف

۶- تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۳:۱۳:۰۶ دقیقه اختلاف

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۲۱- اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۴۹:۴۳:۰۶ دقیقه اختلاف

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* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس هفتمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- الفین اوانز از انگلیس ۱۵۱ امتیاز

۲- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۳۱،

۳- اولیور سولبرگ از سوئد ۱۰۲،

۴- سامی پایاری از فنلاند ۹۶،

۵- آدرین فورمو از فرانسه ۸۹

- تیمی:

۱- تویوتا گازو ژاپن ۳۷۰ امتیاز

۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۲۴۳،

۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۱۰۶