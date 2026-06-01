به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی زرکش با تشریح چشم‌انداز آینده بازار سرمایه، تحول دیجیتال و حکمرانی داده را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ پایداری، ارتقای کارایی و پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون ذی‌نفعان دانست. شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با رویکردی مبتنی بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه، بهره‌گیری از ظرفیت کلان‌داده‌ها و گسترش خدمات هوشمند، در مسیر ایجاد بستری مناسب برای شکل‌گیری نسل جدیدی از خدمات و تجربه‌های نوآورانه در بازار سرمایه ایران حرکت می‌کند.

وی با اشاره به مأموریت‌های اصلی این شرکت افزود: پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های معاملاتی و پشتیبانی از کسب‌وکار بازار سرمایه از مهم‌ترین وظایف شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به شمار می‌رود. بازگشایی موفق و بدون اختلال بازار پس از حدود ۸۰ روز تعطیلی، گواهی بر موفقیت در انجام این مأموریت‌ها بود.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تأکید کرد: همکاری و هماهنگی میان ارکان بازار سرمایه و تدابیر سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش مهمی در کنترل هیجانات و بازگشت آرامش به معاملات داشت و پایداری سامانه‌های معاملاتی نیز زمینه انجام بدون اختلال فرآیند معاملات را فراهم کرد.

زرکش ادامه داد: تلاش متخصصان شرکت مدیریت فناوری بورس تهران موجب شد سامانه‌های معاملاتی و نظارتی، زیرساخت‌ها و شبکه‌های ارتباطی بازار، نخستین روز‌های معاملاتی سال ۱۴۰۵ را بدون اختلال پشت سر بگذارند. همچنین در طول دوره جنگ و آتش‌بس نیز حتی یک روز وقفه در خدمت‌رسانی به سرمایه‌گذاران ایجاد نشد و خدمات سامانه‌های معاملاتی به‌صورت پایدار ادامه داشت.

وی مهم‌ترین مأموریت این شرکت را «زمینه‌سازی فناورانه آینده بازار سرمایه ایران» عنوان کرد و گفت: امروزه هیچ صنعت یا بازاری بدون بازتعریف مدل‌های کسب‌وکار خود بر پایه فناوری اطلاعات و در چارچوب تحول دیجیتال نمی‌تواند مسیر توسعه و پایداری را ادامه دهد. از این رو، ارتقای مستمر سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری در کنار آینده‌نگری و تحول، دو رکن اصلی برنامه‌های شرکت محسوب می‌شوند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران همچنین از آغاز برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با نهاد‌های مالی و سایر ذی‌نفعان بازار سرمایه خبر داد و افزود: تقویت ارتباط مستقیم با فعالان بازار و بهره‌گیری از نظرات و تجربیات آنان در فرآیند توسعه خدمات، یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های شرکت در سال جدید است.

وی افزود: راه‌اندازی واحد مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) نیز با هدف ارتقای تجربه کاربران و افزایش سطح رضایت ذی‌نفعان در دستور کار قرار گرفته است. وی معتقد است تعامل مستمر با کارگزاری‌ها، نهاد‌های مالی و سایر ارکان بازار می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها و نیاز‌های موجود و در نتیجه بهبود فرآیند‌های تصمیم‌گیری و توسعه خدمات منجر شود.

زرکش تصریح کرد: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در دهه چهارم فعالیت خود، ضمن تداوم مأموریت‌های اصلی، ورود به عرصه فناوری‌های نوین را دنبال می‌کند و بر همین اساس، تقویت زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی بازار برای افزایش تاب‌آوری و استمرار خدمات، توسعه خدمات داده‌محور مبتنی بر کلان‌داده‌های بازار سرمایه و تمرکز بر نوآوری و تحول دیجیتال را در اولویت قرار داده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در پایان با گرامیداشت سی‌ودومین سالروز تأسیس شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، از حمایت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و تلاش‌های کارکنان این شرکت قدردانی کرد و گفت: تداوم این مسیر بدون همراهی و پشتیبانی سازمان بورس و همکاران متخصص شرکت مدیریت فناوری بورس تهران امکان‌پذیر نخواهد بود.