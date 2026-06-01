سازمان ملی استاندارد ایران و انجمن صنفی کارفرمایان سیمان، نقشه راه مشترک ارتقای کیفیت صنعت سیمان را بررسی و تدوین کردند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان ملی استاندارد ایران، نشست هم‌اندیشی با حضور محمد احمدی‌مقدم، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی، با نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با محوریت ارتقای کیفی محصولات و تسهیل فرآیند‌های فنی دراین حوزه امروز برگزار شد.



احمدی‌مقدم در این نشست با تأکید بر ضرورت گذار از رویکرد‌های سنتی نظارتی گفت: سازمان ملی استاندارد در مسیر تعالی، حرکت به سمت سازمان یادگیرنده را دنبال می‌کند و هم‌زمان با صیانت از حقوق مصرف‌کننده، هدایت صنایع به سمت دانش‌بنیان شدن را نیز در دستور کار دارد.

وی با اشاره به خروجی‌محور شدن جلسات مشترک افزود: رویکرد این دفترتدوین سرفصل‌های اجرایی دقیق در حوزه‌هایی مانند تحقیقات کاربردی، به‌روزرسانی چک‌لیست‌های بازرسی و نیازسنجی‌های تخصصی است تا این تعاملات به افزایش ضریب اطمینان کیفیت محصولات ساختمانی و کاهش خطا‌های مهندسی منجر شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی با اشاره به آغاز تغییرات در فرآیند‌های نظارتی از سال گذشته، این اقدامات را نشانه عزم سازمان برای شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی سازوکار‌های بازرسی دانست و از انجمن‌های تخصصی خواست به‌عنوان بازوی کارشناسی، سازمان را در اجرای دقیق‌تر آیین‌نامه‌ها همراهی کنند.

در ادامه، سعید محمودی، معاون فنی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات مشترک در طول یک سال گذشته در زمینه‌های مرتبط با استاندارد، بر ضرورت تقویت ارتباطات حرفه‌ای میان بدنه صنعت و سازمان تأکید کرد.

وی با اشاره به انسجام انجمن سیمان و دسترسی لحظه‌ای به داده‌های آزمایشگاهی واحدها، این ظرفیت را بستری مناسب برای انتقال سریع اطلاعات دانست. این نشست با توافق طرفین برای پیگیری جلسات تخصصی و تدوین چارچوب نقشه راه مشترک در حوزه نظارت، آموزش و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی پایان یافت.