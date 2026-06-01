هم‌افزایی حوزه علمیه و آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی برای تربیت نسل مؤمن و جذب طلاب

هم‌افزایی حوزه علمیه و آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی برای تربیت نسل مؤمن و جذب طلاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست مشترک حوزه علمیه و آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با محوریت «جذب طلاب» در مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهرستان نقده برگزار شد.

این نشست با حضور علی‌اکبر صمیمی مدیرکل و فدوی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان و حجت‌الاسلام‌والمسلمین صفدر محمدی مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی رئیس حوزه‌های علمیه استان و جمعی از مسئولان و فعالان تربیتی برگزار و راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک در عرصه تعلیم و تربیت بررسی شد.

مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی در این نشست ضمن تسلیت شهادت قائد شهیدامت و تبریک عید غدیر، نقش تبیینی حوزه‌های علمیه را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و امنیتی بسیار پر رنگ دانست و افزود: استفاده مفید از ظرفیت متقابل و توسعه تعاملات آموزش و پرورش و حوزه‌ها مهم و ضروری است و حوزه امام صادق (ع) شهرستان نقده جزو حوزه‌های برتر استان و کشور است استان نیز از لحاظ مدارس امین رتبه دوم کشوری را دارد.

حجت الاسلام صفدر محمدی نقش آموزش و پرورش را در تربیت نسل آینده بسیار مهم دانست و تصریح کرد: این دو نهاد وظیفه سنگین تری نسبت به سایر دستگاه‌ها در تربیت فرزندان برعهده دارند و برای تربیت بهتر فرزندان و تبیین معارف دینی می‌توانند نقش آفرین باشند.

وی طلبه‌ها را سربازان دینی در خانواده بزرگ آموزش و پرورش خواند و ادامه داد: حضور۴۰۰ طلبه در آموزش و پرورش نقش مهمی درپیشگیری از بروز برخی بزه‌ها وآسیب‌های اجتماعی دارد از سوی دیگر امسال ظرفیت جذب در استان دو برابر نیاز بود که جذب دانش آموزان نخبه قرآنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر نقش محوری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه در ساخت آینده کشور گفت: ما برای تربیت نسل مؤمن و انقلابی، لباس معلمی را بر تن کرده‌ایم و این مسیر را یک مسئولیت صرف اداری نمی‌دانیم؛ بلکه یک مأموریت تمدنی و اعتقادی است.

وی با اشاره به مسئولیت مشترک معلمان و روحانیت در هدایت جامعه افزود: رسالت بزرگ هدایت جامعه بر عهده معلمان و جامعه روحانیت است. هرکدام از این دو نهاد، ظرفیت‌هایی دارند که در کنار هم می‌تواند تربیت دینی، اخلاقی و هویتی نسل نوجوان و جوان را تضمین کند. اگر امروز دانش‌آموز ما به سؤالات، شبهات و چالش‌های فکری زمانه پاسخ درست نگیرد، دشمن همان خلأ را تبدیل به نقطه نفوذ می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در تبیین اهمیت کار تربیتی انجام‌شده در نظام تعلیم و تربیت بیان کرد: اگر امروز مردم در کف خیابان هستند، این به این معناست که نظام تعلیم و تربیت به رسالت تربیتی خود خوب عمل کرده است؛ یعنی توانسته هویت، غیرت، روحیه مسئولیت‌پذیری و احساس تعلق اجتماعی را در جامعه زنده نگه دارد. این ظرفیت باید با عمق‌بخشی دینی و معرفتی، تقویت و صیانت شود.

صمیمی با اشاره به دستاورد‌های فرهنگی انقلاب اسلامی و ضرورت حفاظت از آنها گفت: رجعت و بازگشت برخی جوانان گمراه‌شده به دامن انقلاب اسلامی، از مهم‌ترین دستاورد‌های فرهنگی این جنگ ترکیبی و جنگ رمضان است. این بازگشت‌ها سرمایه‌های بزرگ اجتماعی هستند و باید از این مهم در حوزه، مدرسه و دانشگاه صیانت کنیم؛ یعنی هم مراقبت کنیم و هم برای استمرار آن برنامه داشته باشیم.

وی ضمن قدردانی از نقش طلاب و مربیان تربیتی در مدارس اظهار کرد: هرجا مربیان امین و طلبه‌ها در مدارس حضور یافته‌اند، اثربخشی بسیار زیادی داشته‌اند؛ چون ارتباط چهره‌به‌چهره، پاسخ‌گویی به شبهات، ایجاد امید، تقویت هویت دینی و کمک به تربیت اخلاقی دانش‌آموزان، به شکل ملموس‌تری محقق شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با تأکید بر پیچیدگی میدان نبرد فرهنگی و تربیتی تصریح کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند در میدان جنگ فرهنگی و تربیتی با دشمن مبارزه کند. این میدان، میدان همه ارکان جامعه است؛ حوزه‌های علمیه، خانواده‌ها، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و همه نهاد‌های فرهنگی باید نقش‌آفرینی کنند تا تربیت نسل آینده به نتیجه برسد.

صمیمی در ادامه، جذب طلاب به حوزه‌های علمیه و تبیین اهمیت این مسیر را یک ضرورت راهبردی دانست و گفت: ما آماده نقش‌آفرینی و تبیین موضوع و اهمیت حضور دانش‌آموزان و همچنین جذب طلاب در حوزه‌های علمیه هستیم. این یک سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی کشور است و باید با هم‌افزایی، برنامه‌ریزی دقیق و روایت درست از جایگاه حوزه و روحانیت، مسیر جذب و تربیت طلاب توانمند را تقویت کنیم.

در پایان این نشست، بر استمرار تعاملات دو مجموعه، استفاده هدفمند از ظرفیت طلاب و روحانیون در مدارس، تقویت برنامه‌های مشترک تربیتی و طراحی سازوکار‌های مؤثر برای شناسایی و هدایت استعداد‌های علاقه‌مند به تحصیل در حوزه‌های علمیه تأکید شد.