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به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا با صدور دستورالعملی، محدودیت‌های صادراتی تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به شرکت‌های چینی را گسترش داد.

دولت آمریکا اعلام کرده است از این پس شرکت‌های چینی حتی در صورتی که از طریق شعب و زیرمجموعه‌های خود در کشورهای دیگر فعالیت کنند، برای دریافت تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی نیازمند مجوز صادرات خواهند بود.



این دستورالعمل شامل پیشرفته‌ترین تراشه‌های بازار از جمله پردازنده‌های «بلک‌ول» و «روبین» شرکت انویدیا و همچنین تراشه‌های MI350X شرکت ای‌ام‌دی می‌شود.

مقام‌های آمریکایی معتقدند برخی شرکت‌های چینی طی ماه‌های گذشته از طریق دفاتر و زیرمجموعه‌های خود در کشورهایی مانند مالزی به این فناوری‌های حساس دسترسی پیدا کرده‌اند.



این اقدام بخشی از رقابت فزاینده فناوری میان آمریکا و چین به شمار می‌رود. واشنگتن طی سال‌های اخیر با اعمال محدودیت‌های گسترده بر صادرات تراشه‌ها، تجهیزات ساخت نیمه‌هادی و نرم‌افزارهای طراحی تراشه تلاش کرده روند پیشرفت چین در حوزه هوش مصنوعی و ابررایانه‌ها را کند کند.