امدادرسانی به دو بیمار آبهای محدوده جزیره خارگ
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از دو عملیات موفقیتآمیز امدادرسانی دریایی در آبهای محدوده جزیره خارگ خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مصطفی حاجیرضایی در توضیح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز هماهنگی جستوجو و نجات دریایی بندر بوشهر مبنی بر نیاز پزشکی یکی از خدمه موتورلنج صیادی در محدوده جزیره خارگ، هماهنگیهای لازم انجام و شناور ناجی ۱۸ به موقعیت اعزام شد.
وی ادامه داد: پس از رسیدن شناور امدادی به محل، فرد بیمار با همراهی یک نفر از خدمه به شناور ناجی ۱۸ منتقل و به سمت اسکله گناوه اعزام شد.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: پس از پهلوگیری شناور ناجی، بیمار به آمبولانس مستقر در اسکله تحویل داده شد.
وی همچنین گفت: در مأموریت دیگری با اعلام نیاز پزشکی برای یکی از خدمه کشتی حامل سوخت مستقر در لنگرگاه خارگ، هماهنگی لازم انجام و بار دیگر شناور ناجی ۱۸ به موقعیت اعزام شد.
حاجیرضایی افزود: پس از انتقال بیمار و بازگشت شناور امدادی، فرد مصدوم در اسکله خارگ به آمبولانس مستقر تحویل و روند درمانی وی پیگیری شد.
وی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی سریع در شرایط اضطراری، یادآور شد: دریانوردان و فعالان دریایی در صورت مواجهه با هرگونه وضعیت اضطرار میتوانند با شماره ۱۵۵۰ تماس حاصل کنند تا امدادرسانی به آنان در اسرع وقت انجام شود.