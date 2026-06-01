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سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به دشمن هشدار داد: ادامه جنایات در لبنان برای نیروهای مسلح ایران قابل تحمل نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار شکارچی درباره جنایات رژیم صهیونی در لبنان پیامی صادر کرد؛ متن پیام بدین شرح است:
رژیم متجاوز و کودککش صهیونیستی با سوءاستفاده از فرصت آتشبس و تجاوز آشکار به خاک لبنان، بیش از ۳ هزار نفر از مردم بیگناه، از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشیده است. در حالی که حکام کشورهای غربی، راهکار سکوت یا حمایت از این جنایات ضد بشری را در پیش گرفتهاند.
به سران رژیم ددمنش صهیونیستی و حامیان آن، هشدار داده میشود ادامه جنایات وحشیانه علیه لبنان، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود.