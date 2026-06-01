رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی گفت: تعداد ورزشکاران آمادگی جسمانی در کشور به ۵۰۹ هزار نفر رسیده است که این خود نشان از توسعه و رشد در این رشته دارد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد گواری، رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: دومین دوره مسابقات ساحلی آمادگی جسمانی با نام میناب ۱۶۸ برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به آمار‌هایی که در کشور وجود دارد میزان کم تحرکی در میان مردم رو به افزایش است که این مسئله باعث مرگ و میر و بیمار‌ی ها در کشور می‌شود.

گواری گفت: در حال حاضر تعداد ورزشکاران آمادگی جسمانی در کشور به آمار رسمی ۵۰۹ هزار بیمه شده رسیده است که این خود نشان از توسعه و رشد در این فدراسیون و ۲۷ رشته ورزشی فعال آن دارد.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی درباره کاهش میزان کم تحرکی در جامعه، افزود: اخیرا با وزارت بهداشت و سازمان‌های وزارتخانه‌ها دیدار‌هایی داشته‌ایم و در پی این هستیم تا برخی رشته‌های ورزشی که در فضای کم خانه و محل‌های کار می‌توان انجام داد بیشتر از گذشته توسعه دهیم.

وی درباره بودجه فدراسیون هم گفت: ما جزو فدراسیون‌های درآمدزا هستیم و بیشتر هزینه‌های فدراسیون را از مسیر درآمدزایی انجام می‌دهیم.

احمد گواری افزود: دومین دوره مسابقات سراسری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی ۱۶ تا ۲۰ خرداد در دو بخش بانوان و آقایان در ۵ رشته ورزشی در فرح آباد ساری برگزار خواهد شد.