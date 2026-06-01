به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، وحید بافکری با بیان اینکه ۷ هزار و ۵۰۰ سیم کارت رایگان بین دانش آموزان تحت پوشش این نهادتوزیع شد، گفت: این سیم کارت ها، میان نوجوانان سنین ۶ تا ۱۸ سال که در حال تحصیل هستند توزیع شد.

وی همچنین با اشاره به تخصیص ۴۰ گیگابایت اینترت رایگان، افزود: هدف از اجرای این طرح ایجاد بستر لازم برای دسترسی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد به مدرسه مجازی آی نو است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان با بیان اینکه اشتراک رایگان یکساله سامانه آموزشی آی نو برای تمام دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد فعال شده است، گفت: این سامانه امکان بهره مندی دانش آموزان از آموزش کامل دروس کتب درسی پایه اول ابتدایی تا دوازدهم متوسطه را توسط اساتید برتر کشور فراهم می‌کند.