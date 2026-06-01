به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد مقدس گفت: دنیا اعتراف کرده که ابرقدرت جدیدی به نام ایران ظهور کرده است و این نتیجه درس‌ پذیری ملت ایران، تعصب و عرق ملی است که ریشه در فرهنگ هزار ساله دارد، امروز ایران در دنیا مانند نگینی می‌ درخشد.

محمدرضا قلندرشریف امروز در جشنواره مفلحون شهرداری مشهد که در تالار شهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: همه نیرو‌های شهرداری مفلح هستند. ما ۳۰ هزار مفلح در شهرداری داریم که با خانواده‌ هایشان ۱۲۰ هزار نفر می‌ شوند.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر برای حرکت به سمت تعالی مهم است، عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر یکی از سخت‌ ترین احکام الهی است که باید به آن عمل کنیم، وگرنه وظیفه و تکلیف شرعی خود را انجام ندادیم. این حکم الهی پیچیده است و باید هنرمندانه انجام شود، به قدری مهم است که امام حسین (ع) فلسفه قیام عاشورا را امر به معروف و نهی از منکر اعلام کردند.

شهردار مشهد مقدس ادامه داد: انحراف ایجاد شده در جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر (ص) نیاز به امر به معروف و نهی از منکر داشت که خون امام (ع) بر زمین بریزد تا این حکم الهی اجرا و دین الهی احیا شود. این نشانه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بوده که خیلی وقت‌ ها مورد غفلت قرار گرفته است.

قلندرشریف بیان کرد: مهم‌ ترین موضوع در امر به معروف و نهی از منکر ایجابی است، نه سلبی و قهری و اجرای آن هنرمندی خاصی می‌ خواهد. در این ایام می‌ بینیم که ۹۰ میلیون مفلح در ایران اسلامی داریم، کسانی که رستگار و پیروز هستند و در میدان خیابان به بهترین نحو امر به معروف و نهی از منکر می‌ کنند که این بهترین امر به معروف و نهی از منکر است. مردم نحوه مبارزه با دشمن و مقابله با ظلم و جور را آموزش می‌ دهند که این بهترین ثمره انقلاب و نتیجه قیام عاشورا است.

وی با اشاره به اینکه در تمام پیام‌ های امام سوم انقلاب محور اصلی مردم و وحدت و انسجام مردم است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام‌ های خود به همه توصیه کردند که از این بعثت مردم الگو بگیرند. بعثت هنرمندان را نیز در امتداد بعثت مردم تعریف و به آنها تکلیف می‌ کنند که هنرمندان همچون فردوسی برخیزند و در امتداد بعث مردم، بعثت اهل فرهنگ و هنر و ادب را برای ماندگار کردن این بعثت رقم بزنند.

شهردار مشهد مقدس ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در پیام آخر خود به نمایندگان مجلس توصیه می‌ کنند که عملکرد خود را به بعثت مردم مبعوث شده برسانند، این نشان می‌ دهد که مردم در درجه بالایی قرار گرفتند. ۴۷ سال دلدادگی، ولایت‌ مداری و ایستادگی مردم را شاهد هستیم که پای تمام آرمان‌ های انقلاب نه تنها ایستادند، بلکه آنها را ارتقا دادند. امامین انقلاب مردم را به جایگاهی رساندند که شایسته بعثت، تمام کردن کار‌ها و نزدیک کردن انقلاب به ظهور شدند، این موضوعات امر به معروفی و نهی از منکری است.

قلندرشریف گفت: بهترین تکثیر پیام، تکثیر پیام‌ های امام سوم انقلاب است که کلیدواژه‌ های خاص و مفاهیم جدید دارد. این ۹۲ شب به همه کشور‌ها نحوه صحیح مبارزه با ابرقدرت‌ها را آموخت که چگونه می‌ شود ابرقدرتی که همه امکاناتش در اوج است به دست سربازان ولایت شکست بخورد، ما روی پا خودمان ایستادیم و به هیچ کسی تکیه نکردیم آن هم در شرایطی که با انواع تهدیدات و تحریم‌ ها و مسایل دیگر از سوی کشور‌های خارجی و دشمن رو‌به‌رو بودیم. حالا همین ایستادگی و عزم ملت ایران، به همه دنیا در حال صادر شدن است.