به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران سومین اردوی انتخابی تیم فوتسال دختران جوان از ۱۶ خرداد در تهران آغاز می‌شود.

سومین اردوی انتخابی تیم فوتسال دختران جوان از ۱۶ تا ۲۰ خرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال دختران جوان اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرد که در بین این اسامی نام ستایش رضایی از مازندران هم دیده می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال دختران:

نرگس امیرمحسنی، فاطمه لطف زاده (تهران)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی (قزوین)

زهرا امینی، آیلین دفاعی (اصفهان)

مهرسا براری (گیلان)

عسل دهقانی نیا (اردبیل)

ستایش رضایی (مازندران)

الناز حسینی پور، فاطمه شهسواری، آیناز یزدی پور (کرمان)

آیتن بداغی بهلولی (بوشهر)

طناز باقری نیا، مریم خلیلی فر (خوزستان)

سارینا زارع حقیقی، فاطمه عباسی، معصومه حسن زاده (خراسان رضوی)

ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان)

حدیث یاری، الینا منصوری، باران حسینی (کرمانشاه)