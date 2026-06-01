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کتابچه «سکوی پرواز» با هدف پشتیبانی محتوایی از فعالان فرهنگی، مبلغان و کنشگران عرصه جهاد تبیین در آستانه ماه محرم ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، همزمان با نزدیک شدن به ایام محرم، نهضت ملی زندگی با آیهها، کتابچه «سکوی پرواز» با عنوان فرعی «روایتی الهی از برکات نبردی مقدس» را منتشر کرد؛ اثری که به عنوان راهنمای گفتمانسازی محرم ۱۴۰۵ و دستیار تعاملی فعالان فرهنگی و رسانهای با محوریت قرآن کریم طراحی شده است.
این کتابچه با رویکردی محتوایی و راهبردی، درصدد ارائه چارچوبی واحد برای تولید و ترویج مفاهیم فرهنگی و دینی در ایام محرم است و تلاش میکند زمینه همافزایی میان مبلغان، سخنرانان، مداحان، فعالان رسانهای و کنشگران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی را فراهم کند.
«سکوی پرواز» در ۹۶ صفحه تدوین شده است. در این اثر برای هر یک از دوازده شب محرم، یک پیام محوری به همراه آیات و روایات مرتبط در نظر گرفته شده است تا بهعنوان محتوای پایه در برنامههای تبلیغی و فرهنگی، استفاده شود.
از ویژگیهای این کتابچه میتوان به طراحی تعاملی آن اشاره کرد؛ بهگونهای که پس از هر بخش، فضایی برای یادداشتبرداری، ایدهپردازی و ثبت تجربیات فعالان فرهنگی در نظر گرفته شده است. این امر امکان بهرهبرداری میدانی و شخصیسازی محتوا را برای مخاطبان فراهم میکند.
همچنین در پیوست این اثر، مجموعهای از رمزینهها (QR Code) برای دسترسی سریع به محصولات مکتوب، رسانهای و چندرسانهای مرتبط پیشبینی شده است تا کاربران بتوانند از منابع تکمیلی در فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی خود بهرهمند شوند.
کتابچه سکوی پرواز در چارچوب پویش زندگی با آیهها و با تمرکز بر مفاهیمی همچون جهاد تبیین، روایتگری، ترویج معارف قرآنی و تبیین دستاوردهای مقاومت اسلامی تهیه شده و قرار است در آستانه ماه محرم در اختیار فعالان فرهنگی و قرآنی قرار گیرد.