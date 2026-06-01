رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان خودرو‌های سنگین و نیمه سنگین استان تهران پیشنهاد کرد؛ برای اصلاح سیستم حمل‌ونقل، اجازه ورود کامیون‌های جدید بدون الزام به اسقاط خودرو‌های قدیمی صادر شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بهمن عشقی در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: معتقدم یک‌بار برای همیشه باید قیمت گازوئیل واقعی شود و هم‌زمان هر کسی توانست ناوگان حمل‌ونقل وارد کند.

عشقی با اشاره به بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل بار کشور افزود: بر اساس آمارها، بهره‌وری ناوگان ما یک‌سوم ناوگان اروپاست و میزان تردد مؤثر در ایران ۴۰ درصد اتحادیه اروپاست.

وی ادامه داد: متوسط سفر باری در ایران ۴۴۰ کیلومتر است و کامیون برای این بار باید ۱.۶ برابر تردد خالی داشته باشد، با این حساب، تردد مؤثر واقعی ناوگان در ایران معادل ۱۲ درصد اروپاست.

عشقی با اشاره به سهم حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالا اظهار کرد: سهم هزینه حمل‌ونقل در تولید کالا و خدمات در ایران ۱۱ درصد است، درحالی‌که در اروپا بدون یارانه سوخت، ۴ درصد است.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان خودرو‌های سنگین و نیمه سنگین استان تهران تأکید کرد: اگر همه اینها را ببینیم، حمل‌ونقل ایران ۲۳ برابر اروپا غیراقتصادی است.

عشقی افزود: در برنامه توسعه گفتیم حمل‌ونقل سالی ۱۳ درصد توسعه پیدا کند؛ درحالی‌که به نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ثروت توجهی نشده است؛ در اروپا برای تولید هر واحد ثروت، ۳ واحد سرمایه‌گذاری نیاز است، اما در ایران ۱۲ واحد سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

وی گفت: در ایران، هزینه اساسی در مدل تعیین کرایه، سرمایه اولیه برای خرید ناوگان بوده و وابستگی کرایه به هزینه گازوئیل تنها ۴ درصد است؛ درحالی‌که وابستگی به نرخ سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ درصد است.

عشقی در پایان پیشنهاد خود را این‌گونه مطرح کرد: باید مثل همه دنیا کار کنیم. اجازه بدهید کامیون بدون اسقاط وارد کشور شود و گازوئیل را آزاد با تعرفه WTO کنیم، در این شیوه هیچ فسادی پیش نمی‌آید.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان خودرو‌های سنگین و نیمه سنگین استان تهران افزود: تعرفه مؤثر برای تولید و مونتاژ ۴ درصد و برای واردات ۱۴ درصد باشد. در این صورت کرایه پایین می‌آید، قاچاق گازوئیل حل می‌شود و یارانه‌ای هم توزیع نمی‌شود.



وزارت صمت: «خودمالکی» مانع اصلی واردات ناوگان است

آقای گودرزی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با موضوع تعریف مدل اقتصادی برای رونق صنعت حمل‌ونقل ماشین‌های سنگین، گفت: ما در وزارت صمت مأموریت تولید، عرضه و خدمات داریم و پیشنهاد‌های مطرح شده در مورد اصلاح قانون اسقاط و واردات ناوگان در اختیار ما نیست.

وی افزود: ما مجری اسقاط و نوسازی هستیم و بر اساس آیین‌نامه دولت عمل می‌کنیم ضمن اینکه یکی از معضلات اصلی بحث واردات ناوگان، موضوع خودمالکی است که ما نمی‌توانیم آن را حل کنیم.