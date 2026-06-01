نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دومین روز از سفر به هرمزگان، با دو خانواده شهید جنگ تحمیلی سوم، شهیدان رئوف اربابی و علیرضا نصیری شمیلی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور، در این دیدار سلام و پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب را به خانواده‌های معظم شهدا رساند و از صبر و استقامت آنان قدردانی کرد.

وی گفت: دشمنان جنایتکار آمریکایی - صهیونی هر چه زودتر به سزای اعمالشان خواهند رسید.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب افزود: خانواده‌های معظم این دو شهید گرچه در منازل کوچک ساکن هستند، اما دلی به بزرگی دریا دارند.

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شهید رئوف اربابی صیاد هرمزگانی، در ۱۲ فروردین امسال هنگام کسب روزی حلال در آب‌های خلیج فارس هدف حمله موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهید علیرضا نصیری شمیلی نیز از دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم است که بر اثر حمله موشکی آمریکا به ناوشکن دنا در آب‌های سریلانکا به شهادت رسید و جاوید الاثر شد.

از شهید نصیری سه فرزند به یادگار مانده است که در این دیدار آرزوی یکی از فرزندانش که داشتن یک دوچرخه بود، با هدیه نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب برآورده شد.

دیدار با علمای اهل سنت و خانواده شهدای جزایر قشم، هنگام، لارک و هرمز از دیگر برنامه‌های سفر سه روزه نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به هرمزگان است.