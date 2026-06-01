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آمارها نشان میدهد در ۸ روز نخست معاملات امسال بازار سهام، شاخص کل بورس تهران با ثبت بازده ۱۴.۰۷ درصد، از مرز ۴.۲ میلیون واحد عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادههای آماری نشان میدهد اغلب نماگرهای بورس از روز نخست بازگشایی بازار سهام در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، روندی صعودی را تجربه کردهاند. همزمان، در ۸ روز نخست کاری سال جاری، منحنی شاخص برخی صنایع بورس، یکی پس از دیگری سقفهای تاریخی خود را پشت سر گذاشتهاند.
آمارها نشان میدهد در ۸ روز نخست معاملات امسال بازار سهام، شاخص کل بورس تهران با ثبت بازده ۱۴.۰۷ درصد، از مرز ۴.۲ میلیون واحد عبور کرد و در ادامه در آغاز معاملات روز دوشنبه مرز ۴.۳ میلیون واحد را نیز پشتسر گذاشت.
شاخص کل هموزن هم باتوجه بهتوقف برخی نمادها، عملکرد بهتری نسبت بهشاخص کل داشت و با ثبت رشد ۱۸.۸۲ درصد از سطح ۱.۱ میلیون واحد فراتر رفت و در آغاز مبادلات روز دوشنبه از سقف تاریخی خود نیز عبور کرد.
در میان صنایع فعال در بورس، ۶ صنعت در این ۸ روز، موفق بهثبت سقف تاریخی جدیدی شدهاند.