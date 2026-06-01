مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: با حمایتهای وزارت آموزش و پرورش، عملیات بازسازی و بهسازی مدارس آسیب‌دیده استان در جنگ تحمیلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی ادامه داد: تاکنون بیش از ۹۵ درصد فضا‌های آموزشی آسیب‌دیده از حملات دشمن آمریکایی _ صهیونیستی به استان تعمیر، بهسازی و آماده بازگشت به چرخه فعالیت شده‌اند و روند بازسازی سایر فضا‌ها نیز با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌های آموزشی استان در جنگ تحمیلی سوم گفت: در آذربایجان شرقی ۷۵ فضای آموزشی و پرورشی دچار آسیب شدند که چهار فضا آسیب‌های اساسی و جدی دیدند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با تشریح اقدامات دستگاه تعلیم و تربیت استان در دوران جنگ تحمیلی سوم، از تداوم آموزش دانش‌آموزان، آمادگی برای برگزاری آزمون‌های پایان سال، روند ثبت‌نام و سنجش نوآموزان، بازسازی مدارس آسیب‌دیده، اجرای طرح‌های حمایتی آموزشی و شتاب نهضت توسعه فضا‌های آموزشی در استان خبر داد.

صادقی با بیان انکه آسیب به برخی فضا‌های آموزشی، تهدیدات روانی علیه دانش‌آموزان و خانواده‌ها و ضرورت استمرار فرآیند آموزش از مهم‌ترین چالش‌های این دوره بود که از نخستین ساعات آغاز جنگ، برای مدیریت آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد افزود: از نخستین روز‌های جنگ تحمیلی سوم، آموزش مجازی در سطحاستان برقرار شد و بیش از ۹۷ درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی تحت پوشش آموزش مجازی قرار گرفتند.

وی افزود: در کنار آموزش‌های برخط، مدرسه تلویزیونی سیما نیز به عنوان مکمل آموزشی فعال شد و بسته‌های آموزشی آفلاین از طریق مدارس و راهبران آموزشی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت تا دانش‌آموزانی که به هر دلیل امکان دسترسی مستمر به آموزش مجازی را نداشتند نیز از فرآیند یادگیری باز نمانند.

وی با قدردانی از تلاش فرهنگیان استان گفت: همکاران ما با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری اجازه ندادند چراغ آموزش خاموش شود و در شرایط مختلف، از منازل شخصی گرفته تا مساجد، حسینیه‌ها، کانون‌های فرهنگی و سایر فضا‌های در دسترس، آموزش دانش‌آموزان را پیگیری کردند تا ارتباط آنان با فرآیند تعلیم و تربیت حفظ شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح «حامی» اظهار کرد: این طرح به عنوان یکی از برنامه‌های حمایتی آموزش و پرورش برای جبران بخشی از آسیب‌های آموزشی و تحصیلی ناشی از شرایط اخیر در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۵۳۰ نفر از فرهنگیان استان به صورت داوطلبانه برای مشارکت در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: در قالب این طرح، فرهنگیان به صورت جهادی نسبت به برگزاری کلاس‌های جبرانی، رفع اشکال، پشتیبانی آموزشی و ارائه آموزش‌های تکمیلی به دانش‌آموزان اقدام کردند تا زمینه ارتقای کیفیت یادگیری و جبران عقب‌ماندگی‌های احتمالی فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان استان گفت: فرآیند آزمون‌های المپیاد‌های علمی، پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم انجام شده بود و خوشبختانه امسال ۵۸۰ دانش‌آموز آذربایجان شرقی به مراحل بعدی المپیاد‌های علمی راه یافته‌اند که در مقایسه با ۳۵۹ نفر سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و استان را در جایگاه پنجم کشور قرار داده است.

صادقی به نحوه برگزاری آزمون‌های پایان سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: فرآیند ارزشیابی پایانی دانش‌آموزان از نهم خردادماه آغاز شد. در دوره ابتدایی، ارزشیابی مطابق آیین‌نامه ارزشیابی کیفی ـ توصیفی و بر اساس عملکرد آموزشی دانش‌آموزان، شواهد و مستندات موجود در طول سال تحصیلی انجام می‌شود و در این مقطع آزمون پایانی برگزار نخواهد شد.

وی افزود: آزمون‌های پایه‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و دروس غیرنهایی دوره دوم متوسطه نیز مطابق مصوبه استان به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و مدارس می‌توانند با تصویب شورای مدرسه از روش‌های متنوع ارزشیابی شامل آزمون‌های برخط، آزمون‌های عملکردی، پروژه‌های آموزشی، کارپوشه، آزمون‌های شفاهی و سایر شیوه‌های مصوب استفاده کنند.

صادقی خاطرنشان کرد: رسیدگی به اعتراضات دانش‌آموزان نیز مطابق آیین‌نامه‌های آموزشی از طریق شورای مدارس انجام خواهد شد و نگهداری مستندات مربوط به فرآیند ارزشیابی و آزمون‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آزمون‌های عملی و کارگاهی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش و همچنین دروس عملی و مهارتی، مطابق دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش و با رعایت الزامات آموزشی برگزار خواهد شد. آزمون‌های نهایی و همچنین آزمون‌های ترمیم نمره نیز طبق برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه وزارت آموزش و پرورش برای ساماندهی مدارس کانکسی گفت: حذف مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز از اولویت‌های وزارتخانه بود که این هدف در استان به طور کامل محقق شده است و اکنون ساماندهی مدارس کانکسی با جمعیت کمتر از هشت دانش‌آموز نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین به اجرای طرح شهید عجمیان اشاره کرد و گفت: این طرح با مشارکت گروه‌های جهادی، خیرین، اولیا و فرهنگیان برای بهسازی و شاداب‌سازی مدارس اجرا می‌شود. هرچند حمایت‌هایی از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیرد، اما بخش عمده موفقیت این طرح مرهون مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های جهادی است.

صادقی افزود: سال گذشته بهسازی ۴۳۲ مدرسه در قالب این طرح هدف‌گذاری شده بود، اما با مشارکت گسترده گروه‌های مختلف، ۶۵۵ مدرسه تحت پوشش قرار گرفت. امسال نیز بهسازی سه هزار کلاس درس در دستور کار قرار گرفته و تلاش خواهیم کرد این میزان را به سه برابر افزایش دهیم.

در جنگ تحمیلی امریکایی _ صهیونیستی علیه میهنمان ۱۵ دانش‌آموز، سه همکار فرهنگی (۲ بازنشسته و یک شاغل) در استان آذربایجان شرقی شهید و ۲ معلم و سه دانش‌آموز جانباز شدند.