دعوت شدگان به تیم ملی دوچرخه سواری جاده ایران
اسامی رکابزنان تیم ملی جاده آقایان برای حضور در اردوی آمادهسازی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی تیم ملی دوچرخه سواری جاده کشورمان در تاریخ ۱۶ خرداد تا ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ به مدت ۲۲ روز به میزبانی استان آذربایجان شرقی، عنصرود برگزار خواهد شد.
علی لبیب (آذربایجان شرقی)، آرش میرباقری (البرز) و امیرحسین وطنپرست (کرمان)، ورزشکاران حاضر در این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر محمد رجبلو، مربی و علیرضا فرید جعفرنژاد، کمک مربی و سرپرست تیم ملی انجام خواهند داد.
همچنین، نامبردگان میبایست در تاریخ مذکور، همراه با مدارک لازم (معرفینامه از هیأت مربوطه و کارت بیمه ورزشی) خود را به سرپرست اردو معرفی نمایند.
لازم به ذکر است، در بازیهای آسیایی ناگویا، دو رکابزن آقا در رشتههای جاده و پیست و یک رکابزن خانم نیز در مسابقات جاده، شرکت خواهند کرد. همچنین پس از حضور تیمهای ملی کراس کانتری آقایان و بانوان در مسابقات قهرمانی آسیای کوهستان ۲۰۲۶ که ماه آینده در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد، در خصوص ورزشکاران اعزامی این رشته، تصمیمگیری خواهد شد.