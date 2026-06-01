در سفر رئیس کل دادگستریِ استان به شهربابک ،مشکلات مجموعه معدنی و صنعتی چاه فیروزه بررسی وپیگیری شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛رئیس‌کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به بازدید میدانی از شرکت صنعتی و معدنی «چاه فیروزه» در شهربابک، از پیگیری برای رفع موانع حقوقی و قضایی این مجموعه و تسریع در مسیر آغاز تولید و ایجاد اشتغال خبر داد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی با اشاره به کندی روند شرکت صنعتی و معدنی «چاه فیروزه» و مشکلات حقوقی و قضایی در این حوزه افزود: بخشی از این مسائل در استان قابل پیگیری است و بخشی دیگر نیز به دلیل تشکیل پرونده قضایی در تهران، از طریق مراجع قضایی مرکزپیگیری خواهد شد.