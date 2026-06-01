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در مراسمی با حضور مسئولان سازمان بسیج مهندسان کشور، از ۱۰ نفر از مهندسان برتر و داوطلب شهرستان فیروزکوه که خدمات تخصصی خود را بهصورت رایگان در مسیر پیشبرد طرحهای عمرانی و جهادی به کار گرفتهاند، تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این افراد بخاطر مشارکت و خدمات داوطلبانه و رایگان در فعالیتها و طرحهای در دست اجرای بسیج مهندسین شهرستان تجلیل شدند.در حاشیه این مراسم رئیس سازمان بسیج مهندسان کشور کفت: فعالیت این سازمان از ابتدای جنگ در منطقه ۱۱ تهران تشکیل شد.
محسن قنادزاده افزود: ستاد در قالب کمیتههای مختلف تشکیل و دستور العملها به سراسر کشور ابلاغ شد و فعالیت تیم آغاز و همچنان ادامه دارد.