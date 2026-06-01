با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۳۳ فروشگاه زنجیره‌ای کارافن به صورت همزمان در استان‌های کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه سه هزار مهارت آموزی عضو رسمی این بازارچه‌ها هستند و ده هزار عنوان کالا به فروش می‌رسد گفت: همزمان سکوی فروش آنلاین کارآفن که به درگاه‌ها و بازارگاه‌های ملی هم متصل است.

محمدی با بیان اینکه برای راه اندازی بازارچه‌های کارآفن؛ صداوسیما؛ وزارت آموزش و پرورش و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همکاری دارند افزود: در قالب این طرح و بر اساس تفاهم نامه ایجاد شده تمامی هنرآموزان هنرستان‌ها وارد چرخه آموزش و ورود به بازار کار خواهند شد.

رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه صداوسیما نیز در مراسم افتتاح ۳۳ بازارچه کارآفن در کرج گفت: سازمان صدا و سیما مراکزی را به نام متم (مراکز تولید مردمی) در زیست بوم نوآوری کار رسانه‌ای ایجاد کرده که در این مراکز تولیدات مردمی به عنوان محصول رسانه‌ای تولید می‌شود و بازار آن نیز تامین می‌شود

مطفری افزود: دومین ظرفیت صداوسیما این است که مدل تاب آوری محلات که مورد تاکید رئیس جمهور و رئیس سازمان صداوسیما است را با محوریت مساجد و با همکاری هسته رسانه‌ای کانون‌های فرهنگی مساجد به زمینه‌ای برای کارآموزی از ایده تا بازار تبدیل کنیم.