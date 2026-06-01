به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی برای یازدهم خرداد میزبان عرضه‌های از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی می‌شود، از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل می‌توان به برنامه عرضه ۵۵هزار و ۵۰۰تن گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی ۵ عرضه مجزا، ۳۰هزار تن بوتان پالایش نفت امام خمینی، ۱۸هزار تن گاز مایع پالایش نفت آبادان و ۸هزار تن بوتان پالایش نفت تبریز اشاره کرد.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی نیز باید به برنامه عرضه انواع متانول ازجمله ۲هزار و ۱۰۰تن متانول پتروشیمی شیراز، ۲هزار تن متانول پتروشیمی بوشهر، هزار و ۸۷۵تن متانول پتروشیمی زاگرس و هزار و ۲۰۰تن متانول شرکت متانول کاوه اشاره داشت.