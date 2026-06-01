معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بلندمرتبه‌سازی به خودی خود نه مطلوب مطلق است و نه نامطلوب مطلق، گفت: در شهر‌هایی که با محدودیت توسعه افقی مواجه هستند، بلندمرتبه‌سازی به عنوان یکی از راهکار‌های مدیریت توسعه شهری در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کاظمیان در حاشیه نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره سیاست‌های توسعه شهری کشور گفت: بر اساس قانون، سالانه باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی کشور افزوده شود، اما این توسعه با رعایت ملاحظات قانونی از جمله حفظ اراضی کشاورزی با کیفیت، جلوگیری از ساخت‌وساز در مناطق دارای مخاطرات طبیعی و محدودیت توسعه در کلان‌شهرها انجام می‌شود.

کاظمیان افزود: طی حدود ۱۸ ماه گذشته نزدیک به ۷۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی کشور الحاق شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط ویژه استان‌های شمالی کشور گفت: در بسیاری از شهرهای این مناطق به دلیل وجود اراضی کشاورزی درجه یک و دو و همچنین ملاحظات زیست‌محیطی، امکان توسعه افقی شهرها وجود ندارد و در چنین شرایطی استفاده از الگوهای توسعه عمودی و بلندمرتبه‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کاظمیان تأکید کرد: انتخاب میان توسعه افقی یا عمودی باید بر اساس مطالعات تخصصی و متناسب با شرایط هر شهر انجام شود و نمی‌توان یکی از این الگوها را به صورت کلی بر دیگری ترجیح داد.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی افزود: بر اساس این مصوبه، شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، کلان‌شهرها و شهرهای استان‌های شمالی کشور موظف به تهیه طرح‌های بلندمرتبه‌سازی هستند تا از ساخت‌وسازهای پراکنده، بدون برنامه و فاقد پشتوانه کارشناسی جلوگیری شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در ادامه از بررسی طرح بلندمرتبه‌سازی شهر گرگان در جلسه امروز شورای عالی شهرسازی خبر داد و گفت: کلیات اجرای این طرح در گرگان مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت و پهنه‌هایی که درباره آن‌ها اختلاف‌نظر وجود نداشت، به تصویب رسید.

وی افزود: درباره برخی محدوده‌ها که دارای حساسیت‌های محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری هستند، مقرر شد مطالعات تکمیلی در استان انجام شود و پس از بررسی‌های دقیق‌تر، بار دیگر در شورای عالی شهرسازی مطرح شوند.

کاظمیان همچنین از آغاز تهیه طرح جامع جدید شهر گرگان خبر داد و گفت: در این طرح، نیازهای توسعه‌ای شهر از جمله الحاق اراضی مورد نیاز برای افق جمعیتی آینده نیز بررسی خواهد شد.

وی درباره سایر مصوبات جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری اظهار کرد: طرح تفصیلی شهر چناران در استان خراسان رضوی با هدف رفع مغایرت‌های موجود و تمدید اعتبار طرح‌های توسعه شهری این شهر به تصویب رسید.

معاون شهرسازی و معماری افزود: طرح جامع شهر کهنوج در استان کرمان نیز با پیش‌بینی جمعیت حدود ۹۰ هزار نفری تا سال ۱۴۱۷ و با در نظر گرفتن نیازهای توسعه شهری و تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید.