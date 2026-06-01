سفیر کشورمان در فدراسیون روسیه با اشاره به جنگ تحمیلی ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: جغرافیا به مثابه یک سلاح قدرتمند در دستان ایران است که برخی آن را همانند سلاح هسته‌ای تأثیرگذار دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست علمی با موضوع «جغرافیا و سیاست؛ بازخوانی نظم جهانی در عصر گذار» با حضور و سخنرانی کاظم جلالی، سفیر کشورمان به صورت برخط و حضوری در انجمن جغرافیایی روسیه برگزار شد.

این نشست با حضور مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی کشورمان در روسیه، محقق، رایزن فناوری، زهرا رشیدبیگی، معاون رایزن و وابسته فرهنگی کشورمان و جمعی از جغرافیدانان و پژوهشگران همراه بود.

کاظم جلالی، سفیر کشورمان در روسیه در این نشست گفت: در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی، جغرافیا به مثابه یک سلاح قدرتمند، به ابزاری در دست ایران تبدیل شد که برخی آن را همانند سلاح هسته‌ای برای ایران تأثیرگذار دانستند.

آقای جلالی افزود: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه ظرفیت‌های جغرافیایی خود را برای دفاع از کشور و پر هزینه کردن جنگ برای دشمنان به کار بگیریم. یافتن این ظرفیت‌های جغرافیایی و اندیشه درباره نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها درسی است که می‌توان از جنگ ۴۰ روزه گرفت.

سفیر کشورمان در روسیه تصریح کرد: وسعت سرزمین ایران و بهره گیری هوشمندانه از ویژگی‌های جغرافیایی و عوارض طبیعی آن یعنی کویر‌ها و کوه‌ها و پراکنده سازی سامانه‌های موشکی در این پهنه وسیع، در کنار بکارگیری موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز، عملاً برتری هوایی و فناوری مطلق فرامنطقه‌ای را بی‌اثر و موازنه قدرت جدیدی ایجاد کرد.

جلالی افزود: چیزی که ما از آن با عنوان «پدافند غیر عامل» یاد می‌کنیم و عبارتست از بهره گیری صحیح از منطق جغرافیا برای به حداقل رساندن آسیب‌ها و افزایش تاب‌آوری، باعث شد جمهوری اسلامی ایران بتواند در مقابل امپراتوری فناوری آمریکا که دارای بزرگترین و پیشرفته‌ترین ابزار‌های جنگی است مقاومت کند و پیروز شود.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز، سیاست به شدت با جغرافیای اقتصادی و خطوط مواصلاتی گره خورده است، اظهار کرد: اهمیت سیاسی مناطقی مانند تنگه هرمز و تنگه مالاکا یا باب‌المندب ناشی از موقعیت جغرافیایی آنهاست.

سفیر کشورمان در روسیه گفت: تغییرات اقلیمی و ذوب شدن یخ‌های قطب شمال نیز نمونه بارز دیگری است که چطور یک پدیده جغرافیایی، «گذرگاه شمال» را به یک محور جدید در رقابت‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی تبدیل می‌کند. جغرافیا تعیین می‌کند که کدام کشور‌ها ضامن ثبات تجارت جهانی هستند و کدام کشور‌ها می‌توانند اهرم‌های فشار را در دست داشته باشند.

آقای جلالی اظهار کرد: یکی از تجربیات ارزشمند در جنگ اخیر، آشکار شدن اهمیت حیاتی این امر بود که کشور نباید برای صادرات و واردت صرفا بر بنادر جنوب کشور تکیه کند بلکه باید ظرفیت‌های جدیدی را برای این امر پیش‌بینی کند.

وی ادامه داد: مسیر مراودات تجاری ایران با شمال کشور از جمله روسیه در واقع همان مسیر تاریخی است که در قرن ۱۶ در دوره امپراطوری صفوی یکی از شاهراه‌های اصلی در تجارت خارجی ایران به شمار می‌رفت.

سفیر کشورمان در روسیه گفت: در آن مقطع ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده ابریشم در آسیا، محصولات خود را از طریق دریای خزر و رود ولگا و بندر آرخانگلسکایا به اروپا صادر می‌کرد و اقلامی را از همین مسیر به کشور وارد می‌کرد.

جلالی افزود: کریدور شمال- جنوب، بازیابی و احیای کریدوری است که از قرن‌ها پیش وجود داشته و امروز شاهدیم که ضرورت احیای آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

بخش پایانی این نشست به پرسش و پاسخ اختصاص یافت و سفیر کشورمان پاسخگوی پرسش‌های حاضران و مخاطبان برخط با موضوعات متنوع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیا بود.