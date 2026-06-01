جابهجایی بیش از ۱.۳ میلیون تن کالا در بوشهر
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر از جابهجایی یک میلیون و ۳۱۶ هزار تن کالا با ناوگان حملونقل جادهای استان در دو ماهه نخست امسال خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی در تشریح عملکرد حوزه حملونقل کالا در استان بوشهر گفت: در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت سال جاری، در مجموع یک میلیون و ۳۱۶ هزار تن کالا در قالب ۹۲ هزار سفر جابهجا شده است.
وی یادآور شد: استان بوشهر با توجه به ظرفیتهای صنعتی، بندری، کشاورزی و معدنی، یکی از استانهای مهم در حوزه جابهجایی کالا در جنوب کشور به شمار میرود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر همچنین با تأکید بر اهمیت راهبردی حمل کالاهای اساسی در استان بوشهر، از رشد چشمگیر در این بخش خبر داد و عنوان کرد: در دو ماهه امسال ۶۰ هزار تن کالای اساسی در قالب ۳ هزار و ۴۲۷ سفر جابهجا شده است.
وی اظهار کرد: آمار جابجایی کالاهای اساسی در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیانگر رشد ۱۴۴ درصدی در وزن و ۱۰۰ درصدی در تعداد سفرهاست.
به گفته رستمی، بیشترین میزان وزن و تعداد سفر مربوط به محمولات شیمیایی، کالاهای ساختمانی، معدنی و محصولات کشاورزی بوده است و به لحاظ مقصد، استانهای تهران، فارس و خوزستان در صدر فهرست مقاصد حملونقل کالای استان بوشهر قرار دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به زیرساختها و توانمندیهای بخش حملونقل کالای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۷۶۹ راننده حرفهای در بخش باری استان فعالیت دارند و خدماترسانی به صاحبان کالا از سوی ۲۰۱ شرکت حملونقل انجام میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر بیان کرد: در زمان حاضر ۴ هزار و ۴۲۸ دستگاه ناوگان باری در چرخه حملونقل استان فعال هستند که میانگین عمر این ناوگان ۱۲.۶ سال است که نشاندهنده تلاش برای بهروزرسانی و ارتقای کیفیت خدمات در این بخش است.