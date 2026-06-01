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مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در نشست مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت ایجاد تحول در سیاستگذاری، تنظیمگری و سرمایهگذاری متناسب با تحولات فناوری تأکید کرد و توسعه پایدار زیست بوم دیجیتال را نیازمند تقویت زیرساختها و افزایش سرمایهگذاری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ در این نشست با عنوان «تابآوری، بازآرایی و همافزایی برنامهها و فعالیتها» از تلاش تمامی فعالان حوزه ارتباطات، اپراتورهای مخابراتی، سکوهای داخلی و کارکنان وزارت ارتباطات در روزهای جنگ رمضان قدردانی کرد و گفت: خدمات ارتباطی و دیجیتال کشور در سختترین شرایط نیز ادامه داشت و بسیاری از نیازهای روزمره مردم از طریق زیرساختها و سکوهای دیجیتال ارائه شد.
وی با اشاره به نقشآفرینی شبانهروزی فعالان این حوزه برای حفظ پایداری خدمات کشور، اظهار کرد: همکاری و همافزایی میان بخشهای مختلف زیست بوم دیجیتال موجب شد خدمات ضروری برای مردم و کسبوکارها بدون وقفه ادامه یابد.
تجربه رشد شتابان در توسعه ارتباطات
اکبری با مرور روند توسعه ارتباطات کشور در سالهای گذشته، تصریح کرد: از اواسط دهه ۱۳۹۰ با توسعه نسلهای جدید ارتباطی، کشور رشد قابل توجهی در مصرف داده را تجربه کرد؛ بهگونهای که نرخ رشد مصرف اینترنت در ایران در برخی سالها به مراتب بالاتر از میانگین جهانی بود و در دوران همهگیری کرونا نیز این روند با شتاب بیشتری ادامه یافت.
وی افزود: از ابتدای دولت چهاردهم نیز رویکرد توسعهگرایانهای در وزارت ارتباطات دنبال شده و رشد قابل توجهی در مصرف داده و استفاده از خدمات دیجیتال به ثبت رسیده است.
ضرورت تحول در حکمرانی دیجیتال
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به شتاب تحولات فناوری در جهان، تأکید کرد: در مسیر گذار به اقتصاد و جامعه دیجیتال، نمیتوان با الگوهای گذشته حرکت کرد و لازم است همزمان با پیشرفت فناوری، رویکردهای سیاستگذاری و تنظیمگری نیز بهروز شوند.
وی خاطرنشان کرد: ایران در بسیاری از شاخصهای توسعه ارتباطات و شکلگیری سکوهای بومی، دستاوردهای قابل توجهی داشته و ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه فناوری و سرمایه انسانی ایجاد شده است که باید از آنها برای توسعه بیشتر بهره گرفت.
توسعه زیرساختها نیازمند سرمایهگذاری پایدار است
اکبری با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در صنعت ارتباطات کشور، گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی و پاسخگویی به نیازهای روزافزون کاربران، مستلزم تأمین منابع مالی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایهگذاری است.
وی افزود: با توجه به سرعت تحولات فناوری، تقویت زیرساختها و حمایت از نوآوری باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان تأکید کرد: زیست بوم دیجیتال ایران از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است و با ادامه رویکرد توسعهمحور، همافزایی میان بخشهای مختلف و تقویت سرمایهگذاری میتواند نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی و توسعه کشور ایفا کند.