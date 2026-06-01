به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آستانه عید غدیر خم جشن تکلیف ۲۰۰ دانش آموزدختر ارومیه برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه ارومیه دراین مراسم که در امامزاده غریب برگزار شد گفت:غدیر یک ظرفیت تمام نشدنی برای جهان اسلام و جامعه بشری است که تا روز قیامت جریان دارد.

سرهنگ مهدی رضوی بااعلام اینکه جشن تکلیف فرصتی برای تقویت معنویت وهویت دینی دختران است افزود:رسیدن به این سن برای دختران فرصتی ارزشمند برای تقویت ایمان وآشنایی بیشتر با آموزه‌های دینی خواهد بود.

این مراسم بااجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و دینی ادامه یافت.