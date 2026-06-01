مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب تنها یک توصیه اخلاقی یا فرهنگی نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جامعه محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب تنها یک توصیه اخلاقی یا فرهنگی نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جامعه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بازسازی کامل زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیازمند حدود ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار است و حتی در صورت آغاز فوری عملیات، تکمیل آن دست‌کم یک سال زمان خواهد برد.

وی ادامه داد: بازسازی کامل زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیازمند حدود ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار است و حتی در صورت آغاز فوری عملیات، تکمیل آن دست‌کم یک سال زمان خواهد برد.

نوریزدان بیان کرد: در پی این خسارت‌ها، تأمین آب حدود ۱۳۰ هزار نفر از شهروندان تحت تأثیر قرار گرفت که با بهره‌گیری از چاه‌های پدافندی، افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها و استفاده از منابع جایگزین، مشکل به صورت موقت برطرف شد.

نوریزدان بیان کرد: در پی این خسارت‌ها، تأمین آب حدود ۱۳۰ هزار نفر از شهروندان تحت تأثیر قرار گرفت که با بهره‌گیری از چاه‌های پدافندی، افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها و استفاده از منابع جایگزین، مشکل به صورت موقت برطرف شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های اخیر گفت: بخشی از زیرساخت‌های آب رسانی استان از جمله تأسیسات و ایستگاه‌های پمپاژ آسیب جدی دیده و حدود یک‌سوم منابع آب شهری از دست رفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های اخیر گفت: بخشی از زیرساخت‌های آب رسانی استان از جمله تأسیسات و ایستگاه‌های پمپاژ آسیب جدی دیده و حدود یک‌سوم منابع آب شهری از دست رفته است.

وی بیان کرد: هم‌اکنون ۵۳ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی و چاه‌ها و ۴۷ درصد از چشمه‌ها تأمین می‌شود و با افزایش یا کاهش بارش‌ها، شرایط منابع آبی استان به سرعت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: هم‌اکنون ۵۳ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی و چاه‌ها و ۴۷ درصد از چشمه‌ها تأمین می‌شود و با افزایش یا کاهش بارش‌ها، شرایط منابع آبی استان به سرعت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

نوریزدان گفت: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، الگوی مصرف آب در استان بازنگری شده و سقف مصرف مشمول تعرفه یارانه‌ای برای برخی مشترکان کاهش یافته است. وی از اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی گسترده برای ترویج مصرف بهینه آب خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی با اداره کل آموزش و پرورش، دانشگاه لرستان و بانک مسکن منعقد شده و جشنواره‌های متعددی از جمله جشنواره نقاشی آب برای آگاهی‌بخشی عمومی در حال برگزاری است.

وی همچنین به اجرای طرح‌های تشویقی برای مشترکان کم‌مصرف اشاره کرد و افزود: خانوارهایی که در طول سال مصرفی کمتر از الگوی تعیین‌شده داشته باشند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان از پیشرفت طرح هوشمندسازی شبکه توزیع آب در استان خبر داد و گفت: میزان هوشمندسازی شبکه آب استان از ۲۷ درصد در سال گذشته به ۶۵ درصد رسیده است.

نوریزدان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مصرف آب شرب برای آبیاری فضای سبز شهری اظهار کرد: سالانه حدود پنج میلیون مترمکعب آب در شهرهای استان برای فضای سبز مصرف می‌شود که معادل هشت تا ۱۱ درصد آب توزیعی است.