پخش زنده
امروز: -
مدیر حج و زیارت خراسان رضوی از آغاز بازگشت حجاج خراسانی بیت الله الحرام از امروز دوشنبه یازدهم خردادماه خبر داد.
حجت الاسلام مهدی شجاع در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: اولین کاروانهای حجاج خراسانی بیت الله الحرام و ضیوف الرحمان امروز دوشنبه یازدهم خرداد ۱۴۰۵ از طریق فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد، به میهن باز میگردند.
وی افزود: حجاج استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ازطریق فرودگاه مشهد وارد کشور میشوند و با تلاشهای انجام گرفته، حجاج دیگر استانها از طریق نزدیکترین فرودگاه عملیاتی به ایران اسلامی باز میگردند.
مدیر حج و زیارت خراسان رضوی ادامه داد: در حج ۱۴۰۵، حدود سه هزار و ۷۰۰ زائر از خراسان رضوی در قالب ۳۰ کاروان به سرزمی وحی مشرف شدند.
وی گفت: نخستین پرواز بازگشت حجاج خراسانی، ساعت ۱۷:۱۵ امروز دوشنبه یازدهم خرداد ۱۴۰۵ بر باند فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد فرود میآید و کار بازگشت حجاج تا هجدهم خردادماه ادامه دارد.