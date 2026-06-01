حجت الاسلام مهدی شجاع در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: اولین کاروان‌های حجاج خراسانی بیت الله الحرام و ضیوف الرحمان امروز دوشنبه یازدهم خرداد ۱۴۰۵ از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، به میهن باز می‌گردند.

وی افزود: حجاج استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ازطریق فرودگاه مشهد وارد کشور می‌شوند و با تلاش‌های انجام گرفته، حجاج دیگر استان‌ها از طریق نزدیک‌ترین فرودگاه عملیاتی به ایران اسلامی باز می‌گردند.

مدیر حج و زیارت خراسان رضوی ادامه داد: در حج ۱۴۰۵، حدود سه هزار و ۷۰۰ زائر از خراسان رضوی در قالب ۳۰ کاروان به سرزمی وحی مشرف شدند.

وی گفت: نخستین پرواز بازگشت حجاج خراسانی، ساعت ۱۷:۱۵ امروز دوشنبه یازدهم خرداد ۱۴۰۵ بر باند فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد فرود می‌آید و کار بازگشت حجاج تا هجدهم خردادماه ادامه دارد.