به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی سپاه در شبانه روز گذشته ۱۵ فروند کشتی که ۴ فروند از آن نفتکش بود پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند

️به شناورهای تجاری و نفتکش در خلیج فارس و محدوده تنگه هرمز هشدار داده می شود هرگونه همکاری با نیروهای متخاصم فرامنطقه‌ای، به عنوان تهدید امنیتی قریب الوقوع شناخته می شود و با آن برخورد خواهد شد.