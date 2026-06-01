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روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از عبور ۱۵ فروند کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه در شبانه روز گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی سپاه در شبانه روز گذشته ۱۵ فروند کشتی که ۴ فروند از آن نفتکش بود پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند
️به شناورهای تجاری و نفتکش در خلیج فارس و محدوده تنگه هرمز هشدار داده می شود هرگونه همکاری با نیروهای متخاصم فرامنطقهای، به عنوان تهدید امنیتی قریب الوقوع شناخته می شود و با آن برخورد خواهد شد.