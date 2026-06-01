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گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس نشان میدهد در معاملات امروز، ارزش معاملات صندوقهای سهامی و مختلط به ۳۷.۳ همت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حدود ۲۶.۳ همت آن را ارزش معامله صندوقهای درآمد ثابت، بیش از ۸.۲ همت آن را ارزش معامله صندوقهای کالایی و ۲.۸ همت آن را صندوقهای سهامی و مختلط تشکیل میدهد.
در روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت قابل معامله ۲۶۲،۹۶۶ و ارزش خالص خرید حقیقیها در این دسته از صندوقها منفی ۴،۳۷۱ میلیارد ریال بوده است. همچنین صندوقهای سهامی و مختلط ۲۷،۵۸۹ میلیارد ریال ارزش معامله و حدود ۹،۰۲۹ میلیارد ریال ورود پول حقیقی داشتند.
به این ترتیب ارزش تجمعی ورود پول حقیقیها به صندوقهای سهامی و مختلط با رسیدن به ۷۷ هزار میلیارد ریال، از زمان بازگشایی در ۲۹ اردیبهشت همچنان رکوردهای جدیدی ثبت میکنند.
ارزش معاملات صندوقهای طلا ۶۰،۸۴۶، نقره ۱۰،۰۵۵، انرژی ۴،۳۲۷، زعفران ۱،۶۰۷ و املاک ۵،۲۴۶ میلیارد ریال بوده است. در جریان معاملات امروز، خالص خرید حقیقیها در صندوقهای کالایی مثبت ۲،۵۶۷ میلیارد ریال بود.
با تداوم اقبال سرمایهگذاران به صندوقهای سهامی و مختلط در روزهای اخیر، ورود پول حقیقیها به ETFs از زمان بازگشایی در اسفند ماه با رسیدن به بیش از ۵۹۴ هزار میلیارد ریال رکورد جدیدی ثبت کرد.