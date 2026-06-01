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معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران از آغاز همکاریهای راهبردی با صندوق ملی مسکن با هدف تسهیل فرآیندها و رفع موانع پیش روی نوسازی بافتهای فرسوده خبر داد و بر لزوم همافزایی دستگاههای مالی و اجرایی تأکید کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، شرکت بازآفرینی شهری ایران در راستای تحقق اهداف کلان دولت چهاردهم در حوزه مسکن، همکاریهای راهبردی خود را با صندوق ملی مسکن برای تسریع در روند نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری آغاز کرده است.
یداله آقایی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی، در نشست مشترک با معاونین صندوق ملی مسکن، بر ضرورت همافزایی دستگاههای مالی و اجرایی برای حل چالشهای مسکن در بافتهای فرسوده تأکید کرد و هدف از این همکاری را رسیدن به مدلی پایدار و کارآمد عنوان کرد.
سامانه تسهیلات بافتهای فرسوده به عنوان یک زیرساخت هوشمند، امکان مدیریت دقیق تسهیلات اعطایی را فراهم کرده است.
آقایی، افزود:در این نشست مقرر شد با تبادل اطلاعات، صندوق ملی مسکن به صورت هدفمند در تأمین هزینههای زیربنایی و روبنایی در محلات هدف مشارکت کند.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز نوسازی درونبافتی را به دلیل بهرهمندی از زیرساختهای موجود، منطقیتر و کمهزینهتر از توسعه در اراضی پیرامونی دانست و بر لزوم اصلاح مدلهای مالی و افزایش سقف تسهیلات برای جذب انبوهسازان بخش خصوصی تأکید کرد.
همچنین آقایی از تدوین چهار بسته پیشنهادی برای تحول در روشهای تأمین مالی و اجرای طرح ها خبر داد و اتصال سرانههای خدماتی و استفاده از ظرفیتهای تهاتری را از جمله راهکارهای هموارکننده مسیر تحقق ساخت سالانه صد هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده برشمرد.
وی آمادگی شرکت بازآفرینی را برای هرگونه مدل همکاری که به ارتقای کیفیت زندگی در محلات کمبرخوردار منجر شود، اعلام کرد.