به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان گفت: فریمان به عنوان پایلوت اجرای نظام ارجاع الکترونیک انتخاب شده است، در این طرح به هر پزشک عمومی حدود ۳۰۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش اختصاص می‌ یابد و دو مراقب سلامت هر کدام برای ۱۵۰۰ نفر با او همکاری خواهند کرد.

دکتر محمود ولایتی مقدم افزود: همچنین فرانشیز مراجعه به پزشک عمومی و متخصص ۱۵ درصد و فرانشیز بستری رایگان صفر درصد تعیین شده است.

وی با بیان اینکه دکتر عبدالله‌ زاده مدیر توسعه شبکه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اخیرا از روند اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بازدید کرد، گفت: در حاشیه این بازدید، نشستی با حضور پزشکان عمومی بخش خصوصی، مسئولان بیمه سلامت استان و مدیران بیمه‌ های تأمین اجتماعی و سلامت شهرستان برگزار شد.