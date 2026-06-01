معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر شرایط ویژه کشور، خواستار تمرکز استان‌ها بر مدیریت نظام مالی و کنترل تقاضا‌های بودجه‌ای شد و از آمادگی دولت برای مواجهه با سناریو‌های مختلف اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک امور هماهنگی و تلفیق بودجه و امور برنامه و بودجه استان‌ها سازمان برنامه و بودجه کشور و با هدف تقویت تعامل نظام‌مند با استان‌ها برگزار شد.

در این نشست، محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به شرایط خاص و حساس کشور و انتظارات موجود از مدیران استانی، اظهار کرد: رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها باید ضمن مدیریت تقاضا‌های بودجه‌ای موجود، تمرکز ویژه‌ای بر مدیریت نظام مالی کشور داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری منظم جلسات کارگروه اقتصادی دولت با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود: سناریو‌های مختلفی برای اداره امور کشور تدوین شده و برای مواجهه با شرایط گوناگون، آمادگی لازم وجود دارد.

در ادامه این نشست، گزارش عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴، عملکرد دو ماهه نخست سال و چشم‌انداز بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، همچنین مبانی و الگوی توزیع اعتبارات جدول «ج-۱۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با تأکید بر اعتبارات توازن از سوی مسئولان ذی‌ربط ارائه شد.

همچنین آخرین وضعیت گزارش تفریغ بودجه استان‌ها در سال ۱۴۰۴، دستورالعمل اجرای بودجه ۱۴۰۵ استان‌ها، وضعیت مبادله موافقت‌نامه‌ها و چالش‌های استان‌ها در اجرای اسناد آمایش سرزمین و پاسخگویی به استعلامات مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مسائل خود را درباره موضوعات مطرح شده در دستور کار نشست بیان کردند.