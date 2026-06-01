افزایش ۲۶ درصدی فوتیهای تصادفات تهران
رئیس پلیس راهور تهران از رشد ۲۶ درصدی فوتیهای تصادفات خبر داد و عابران را آسیبپذیرترین گروه دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با تشریح آخرین آمار تصادفات پایتخت اظهار کرد: تعداد فوتیهای ناشی از تصادفات در سال ۱۴۰۴ درمقایسه با سال ۱۴۰۳، ۱۶۴ نفر افزایش داشته که معادل رشد ۲۶ درصدی است. البته بخش عمده این افزایش مربوط به ماههای ابتدایی سال بوده و در چهار ماهه سوم، آمار فوتیها ۲۹ نفر کاهش یافته و روند کاهشی در این حوزه شکل گرفته است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد این روند کاهشی در دو ماه اخیر نیز ادامه داشته است. بر اساس آمار موجود، ۳۷ درصد از قربانیان تصادفات پایتخت را عابران پیاده تشکیل میدهند. همچنین ۴۴ درصد از فوتیها مربوط به موتورسواران و ۱۹ درصد مربوط به سرنشینان و رانندگان خودروها بوده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه ۵۸ درصد تصادفات فوتی در بزرگراهها رخ داده است، گفت: عدم توجه به جلو با ۴۱ درصد، سرعت غیرمجاز با ۲۹ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با ۶ درصد از مهمترین عوامل وقوع تصادفات منجر به فوت در پایتخت به شمار میروند. همچنین ۵۶ درصد این حوادث در ساعات شبانهروز و در محدودههای شهری اتفاق افتاده است.
موسویپور ادامه داد: بیشترین قربانیان تصادفات در گروه سنی ۳۰ تا ۵۹ سال قرار دارند که ۴۴.۵ درصد از جانباختگان را شامل میشوند. وی همچنین از شناسایی ۴۲ نقطه حادثهخیز در تهران خبر داد و گفت: اقدامات اصلاحی برای کاهش خطرات این نقاط در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه برخورد با تخلفات رانندگی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تخلفات از طریق سامانههای هوشمند و دوربینهای نظارتی ثبت میشود و در کنار آن، مأموران پلیس نیز بهصورت میدانی با تخلفات حادثهساز برخورد میکنند. در همین راستا بیش از هزار پرونده برای رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از اجرای برنامههای گسترده آموزشی و فرهنگی برای ارتقای ایمنی ترافیک خبر داد و گفت: آموزش شهروندان، تولید محتوای آموزشی، تبلیغات محیطی و توزیع تجهیزات ایمنی از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش تصادفات و افزایش فرهنگ ترافیکی در پایتخت دنبال میشود.
موسویپور با تأکید بر نقش آموزش در کاهش تصادفات گفت: پلیس در حوزه وظایف قانونی خود اقدامات متعددی را در زمینه کنترل ترافیک، ایمنی راهها و آموزش شهروندان انجام داده و در کنار آن، پیشنهادهای کارشناسی لازم را نیز به مراجع بالادستی و دستگاههای مسئول ارائه کرده است. وی افزود: در مثلث ترافیک شامل انسان، وسیله نقلیه و راه، مهمترین و تأثیرگذارترین عامل، آموزش و رفتار انسانی است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین درباره اجرای طرح ترافیک در روزهای تعطیل پیشرو اظهار کرد: در صورت تعطیلی رسمی، محدودیت جدیدی برای تردد در محدودههای طرح ترافیک اعمال نخواهد شد و روال فعلی در مرکز شهر ادامه پیدا میکند. وی درباره احتمال تغییر نرخ جرایم رانندگی نیز گفت: در حال حاضر اطلاعی از اجرای افزایش جدید جرایم راهنمایی و رانندگی وجود ندارد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره موتورسواری بانوان تصریح کرد: پلیس راهور مجری قانون است و ملاک عمل، قوانین موجود است. بر اساس قانون، هر فردی که قصد رانندگی با یک وسیله نقلیه را دارد باید گواهینامه متناسب با همان وسیله را دریافت کند. در حال حاضر نیز موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان تابع قوانین و مقررات موجود است و پلیس در این زمینه مطابق قانون عمل میکند.