به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آزمونهای انتخابی تیم ملی روئینگ بانوان در سه مرحله در سد شهرچای ارومیه برگزار شد.

این تست انتخابی در سه مرحله با حضور داوران رسمی روئینگ برگزار شد که با نظر کمیته فنی و هیات رئیسه فدراسیون نفرات انتخابی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اعلام خواهند شد.

مهنا حیدری، مهنا حاجی‌حسینی، آمیتیس دلاوری، هنگامه کامیاب، کیمیا زارعی، فاطمه مجلل، زینب نوروزی، مهسا جاور، ساقی ملکی، سها فخری، سارا فخری، آیلین کریمی و هانیه خرسند نفرات شرکت کننده در این تست انتخابی بودند که در دو گروه به رقابت پرداختند.

در تست انتخابی بانوان، عمران پورعسگرپرست نایب رییس و مدیر تیم‌های ملی روئینگ، محمدرضا فروحی سرپرست دبیری، فاطمه حسنی نایب رئیس دوم فدراسیون و شهرام احمدی سرپرست تیم‌های ملی حضور داشتند و از نزدیک نظاره‌گر برگزاری این تست بودند.